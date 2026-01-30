https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071214460.html
В Красноярском крае для поиска семьи Усольцевых применят беспилотники
В Красноярском крае для поиска семьи Усольцевых применят беспилотники - РИА Новости, 30.01.2026
В Красноярском крае для поиска семьи Усольцевых применят беспилотники
Беспилотники и проходимые автомобили будут применять для поиска семьи Усольцевых, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:16:00+03:00
2026-01-30T13:16:00+03:00
2026-01-30T13:16:00+03:00
красноярский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071138020.html
https://ria.ru/20260130/poiski-2071124677.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
В Красноярском крае для поиска семьи Усольцевых применят беспилотники
Беспилотники и проходимые автомобили применят для поиска семьи Усольцевых
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Беспилотники и проходимые автомобили будут применять для поиска семьи Усольцевых, сообщили
РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
"Техника будет применена все та же, что и в октябре - беспилотники, проходимые автомобили", - рассказали в пресс-службе отряда.
В объединении отметили, что количество человек, задействованных в поиске, будет понятно непосредственно после уточнения всех деталей, погодных условий и задач.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.