В Красноярском крае для поиска семьи Усольцевых применят беспилотники

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Беспилотники и проходимые автомобили будут применять для поиска семьи Усольцевых, Беспилотники и проходимые автомобили будут применять для поиска семьи Усольцевых, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.

"Техника будет применена все та же, что и в октябре - беспилотники, проходимые автомобили", - рассказали в пресс-службе отряда.

В объединении отметили, что количество человек, задействованных в поиске, будет понятно непосредственно после уточнения всех деталей, погодных условий и задач.

МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.