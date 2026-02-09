https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
красноярский край
россия
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 9 фев – РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, спасателям предстояло обследовать определенную территорию, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" совершили двухдневные поиски семьи 30 и 31 января, однако, как сообщали в пресс-службе краевого учреждения, результата они не дали.
"Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было", - сообщил собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.