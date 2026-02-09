Рейтинг@Mail.ru
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых - РИА Новости, 09.02.2026
01:19 09.02.2026
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых - РИА Новости, 09.02.2026
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, спасателям... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
2026
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых

РИА Новости: поиски Усольцевых возобновляли из-за расследования уголовного дела

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 фев – РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, спасателям предстояло обследовать определенную территорию, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" совершили двухдневные поиски семьи 30 и 31 января, однако, как сообщали в пресс-службе краевого учреждения, результата они не дали.
"Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было", - сообщил собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
