СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 9 фев – РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, спасателям предстояло обследовать определенную территорию, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" совершили двухдневные поиски семьи 30 и 31 января, однако, как сообщали в пресс-службе краевого учреждения, результата они не дали.

"Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было", - сообщил собеседник агентства.