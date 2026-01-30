Рейтинг@Mail.ru
12:27 30.01.2026
Усольцевы могли бы выжить в зимовье при хорошей подготовке, считает эксперт
Усольцевы могли бы выжить в зимовье при хорошей подготовке, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре в Красноярском крае, должна была хорошо подготовиться, чтобы суметь выжить в зимовье при таких суровых условиях, но чудеса бывают, рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Вульферт ранее рассказала РИА Новости, что так как в Красноярском крае сейчас много снега, поиски могут быть малоэффективными: найти какие-то следы либо погибшего человека под слоем снега сложно. При этом если отрабатывается версия, что пропавшие в каких-то лесных домах, в хижинах, то поиски могут быть оправданы, добавляла собеседница агентства.
"Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка (зимовье), наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают", - отметила собеседница агентства.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
