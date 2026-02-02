Рейтинг@Mail.ru
Телефон Усольцевой не подавал сигнала в день исчезновения - РИА Новости, 02.02.2026
10:16 02.02.2026
Телефон Усольцевой не подавал сигнала в день исчезновения
Телефон Усольцевой не подавал сигнала в день исчезновения

РИА Новости: телефон жены Усольцева не подавал сигнала в день исчезновения

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Телефон Ирины Усольцевой не подавал сигнала, так как на месте предполагаемого исчезновения семьи в Красноярском крае не было связи с ее мобильным оператором, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"По нашим данным, с собой был телефон у Ирины Усольцевой, но с него не зафиксирован сигнал в день исчезновения, так как в районе их пропажи сигнал ее сотового оператора не проходил. Местность сложная, таежная, горная", - сказала представитель главка.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Двухдневные поиски семьи Усольцевых результатов не дали
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
