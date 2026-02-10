"Грандиозные планы": как живет Лариса Долина после потери квартиры

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жизнь Ларисы Долиной за последние месяцы превратилась в настоящие американские горки. Судебные баталии, новые скандалы — и при этом грандиозные планы на будущее.

Что происходит с народной артисткой сейчас?

Съемная квартира и кошки

После того как Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, Долина осталась без жилья. Певица впервые публично рассказала о своей новой реальности.

"Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду", — говорит артистка.

Район она не раскрывает, отмечая только, что он хороший. А вот о переезде рассказала подробнее — особенно об одной важной для нее детали.

"Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать. Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", — поделилась Долина.

Официально же певица зарегистрировалась 25 декабря прошлого года в двухкомнатной квартире в Лефортово, дом 1961 года постройки. Эту недвижимость она купила 20 лет назад. Правда, как призналась сама артистка, там никогда не жила и не планирует.

"Если бы был другой характер — умерла бы"

Пережить происходящее в ее жизни помогли внутренняя сила и вера в лучшее, признается Долина.

"Нужно жить дальше. Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. <...> Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится", — сказала певица.

Она добавила, что верит: хороших людей в мире все-таки больше, чем тех, кто желал ей зла.

Однако ситуация действительно серьезно подорвала здоровье. Представитель Долиной Сергей Пудовкин подтвердил: артистке требуется медицинская поддержка. "Лариса Долина оказалась в ситуации, которая перевернула ее жизнь, которая, к сожалению, разрушила ее здоровье… В том числе и спасибо врачам, которые ее поддерживают. Это не шутки", — заявил он.

Как обстоят дела с концертами

На фоне скандала с квартирой гастрольная деятельность певицы столкнулась с трудностями. Концерты в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, были перенесены на ноябрь. Официальная причина, названная Пудовкиным, — изменения в графике, "технический перенос". Но Городской дворец культуры Обнинска сообщил РИА Новости иную версию: плохие продажи.

Ситуация с концертом в Коломне 11 марта тоже настораживает. За пять недель до мероприятия продали лишь 27% билетов. Зал Дома культуры рассчитан более чем на 570 мест, а в продаже все еще 350 билетов в партер и 73 на балкон. При этом цены относительно демократичные: от 2,9 до 3,9 тысячи рублей на балкон, от 4 до 6,9 тысячи — в партер.

Вторая молодость

Несмотря ни на что, Долина смотрит в будущее с оптимизмом. Планы на 2026 год она называет грандиозными.

"Грандиозные [планы]. <...> У меня планов очень много, кроме моей основной деятельности, гастрольно-концертной, это еще, естественно, театр, это съемки, в общем, очень много всего. Еще, конечно, работа в институте и академии", — рассказала певица.

У нее 35 студентов, каждому нужно уделить время. "Наверное, просто надо организовать свою жизнь так, чтобы хватило и сил, и здоровья, и времени. Вот с ним всегда нехватка", — добавила артистка.

На сцене в Домодедово Долина поделилась ощущениями о возрасте. Долина отметила 70-летний юбилей 10 сентября 2025-го.

"Да, 70 лет, но я себя не чувствую на эти годы. Желаю всем таких же чувств, какие я в себе сохранила. Дело не в том, какой возраст у нас в паспорте, а дело в том, как мы живем и какой возраст мы ощущаем. Мне лет 35-40. А почему бы и нет?" — сказала со сцены певица.

Спорная ситуация с прудом

Параллельно разворачиваются новые конфликты. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов пожаловался в природоохранную прокуратуру Московской области на земельный участок Долиной в Мытищах. Суть претензии: в прибрежной защитной полосе безымянного ручья вырыт котлован под пруд площадью 230 квадратных метров. Работы велись с использованием тяжелой техники.

Рыськов требует привлечь певицу к административной ответственности. Штраф небольшой — от 3 до 4,5 тысячи рублей. Но если проверка вынесет предписание ликвидировать пруд, затраты могут достичь 50 миллионов рублей.

Долина заняла жесткую позицию : "Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля".

Новый виток проблем

Другая неприятность — активы певицы в Латвии были заморожены после включения Долиной в санкционный список ЕС в 2024-м. Она владеет квартирой площадью 123,9 квадратного метра в Юрмале, в нескольких метрах от берега Рижского залива. Сейчас стоимость недвижимости превышает 27,4 миллиона рублей. Она остается в собственности певицы, но фактически Долина лишена возможности ею распоряжаться.

Также выяснилось, что в Сети появилась якобы запись телефонного разговора певицы с банком, где сотрудник уговаривает певицу не переводить крупную сумму, но она настаивает на том, что действует по своей воле. Мошенники пытаются продать полную шестичасовую версию за 7,5-11 тысяч долларов (от 580 до 850 тысяч рублей).