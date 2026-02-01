Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала о планах на 2026 год
21:57 01.02.2026
Долина рассказала о планах на 2026 год
Долина рассказала о планах на 2026 год
Народная артистка РФ Лариса Долина назвала планы на 2026 год грандиозными, в графике артистки концерты, спектакли в Театре на Таганке, съемки и работа со... РИА Новости, 01.02.2026
Долина рассказала о планах на 2026 год

Лариса Долина назвала планы на 2026 год грандиозными

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина назвала планы на 2026 год грандиозными, в графике артистки концерты, спектакли в Театре на Таганке, съемки и работа со студентами.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье. Певица впервые за длительное время вышла к журналистам после мероприятия.
"Грандиозные (планы - ред). У меня небольшой такой гастрольный тур будет вокруг Москвы. Съемки, как обычно. Спектакли в Театре на Таганке… У меня планов очень много, кроме моей основной деятельности, гастрольно-концертной, это еще, естественно, театр, это съемки, в общем, очень много всего. Еще, конечно, работа в институте и академии", - сказала певица журналистам, отвечая на вопрос о планах на 2026 год.
Долина отметила, что у нее 35 студентов на ее курсе, каждому надо уделить время.
"Наверное, просто надо организовать свою жизнь так, чтобы хватило и сил, и здоровья, и времени. Вот с ним (со временем - ред.) всегда нехватка", - добавила певица.
