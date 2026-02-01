Долина рассказала о планах на 2026 год

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина назвала планы на 2026 год грандиозными, в графике артистки концерты, спектакли в Театре на Таганке, съемки и работа со студентами.

Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье. Певица впервые за длительное время вышла к журналистам после мероприятия.

"Грандиозные (планы - ред). У меня небольшой такой гастрольный тур будет вокруг Москвы . Съемки, как обычно. Спектакли в Театре на Таганке … У меня планов очень много, кроме моей основной деятельности, гастрольно-концертной, это еще, естественно, театр, это съемки, в общем, очень много всего. Еще, конечно, работа в институте и академии", - сказала певица журналистам, отвечая на вопрос о планах на 2026 год.

Долина отметила, что у нее 35 студентов на ее курсе, каждому надо уделить время.