06:04 04.02.2026
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку
Квартира в латвийском курортном городе Юрмала была приобретена певицей Ларисой Долиной в ипотеку в 2010 году, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Квартира в латвийском курортном городе Юрмала была приобретена певицей Ларисой Долиной в ипотеку в 2010 году, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
Как следует из документов, Долина владеет квартирой площадью 123,9 квадратного метра, которая находится всего в нескольких метрах от берега Рижского залива. Недвижимость была приобретена в 2010 году в ипотеку. Сейчас ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей.
Согласно документам, в 2024 году активы певицы в Латвии были заморожены после попадания Долиной в санкционный список ЕС.
По информации онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, с которыми ознакомилось РИА Новости, в доме, где располагается квартира Долиной, сейчас продается сразу несколько квартир разной площади. Их стоимость варьируется от 220 тысяч евро до 275 тысяч евро.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
Вчера, 18:36
 
ЖильеЮрмалаЛатвияЛариса ДолинаЕвросоюзДело о квартире Долиной
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
