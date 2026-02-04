https://ria.ru/20260204/kvartira-2072080835.html
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку - РИА Новости, 04.02.2026
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку
Квартира в латвийском курортном городе Юрмала была приобретена певицей Ларисой Долиной в ипотеку в 2010 году, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T06:04:00+03:00
2026-02-04T06:04:00+03:00
2026-02-04T06:04:00+03:00
жилье
юрмала
латвия
лариса долина
евросоюз
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20260203/dolina-2072007355.html
юрмала
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, юрмала, латвия, лариса долина, евросоюз, дело о квартире долиной
Жилье, Юрмала, Латвия, Лариса Долина, Евросоюз, Дело о квартире Долиной
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку
РИА Новости: Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале в ипотеку