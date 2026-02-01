Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что ситуация с квартирой в Хамовниках подорвала здоровье певицы, и поблагодарил врачей, которые поддерживали состояние артистки.
"Лариса Долина оказалась в ситуации, которая перевернула ее жизнь, которая, к сожалению, разрушила ее здоровье… В том числе и спасибо врачам, которые ее поддерживают. Это не шутки", - сказал он журналистам.
Кроме того, Пудовкин напомнил, что Долина больше полувека делала свою работу честно и искренне.
"Все это не дает права травить и издеваться над женщиной", - подчеркнул он.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
