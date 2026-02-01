Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что ситуация с квартирой в Хамовниках подорвала здоровье певицы, и поблагодарил врачей, которые поддерживали состояние артистки.

"Все это не дает права травить и издеваться над женщиной", - подчеркнул он.