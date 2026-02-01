Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:37 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071594574.html
Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель
Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель - РИА Новости, 01.02.2026
Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что ситуация с квартирой в Хамовниках подорвала здоровье певицы, и поблагодарил... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:37:00+03:00
2026-02-01T22:37:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
сергей пудовкин
московский городской суд
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fabc8d1b993f4b47eac9acf595d99685.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071591348.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071590727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_fec682ae32179d5055817a186caeab88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, сергей пудовкин, московский городской суд, дело о квартире долиной, общество
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Общество
Ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной, рассказал ее представитель

Представитель Пудовкин: ситуация с квартирой подорвала здоровье Долиной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что ситуация с квартирой в Хамовниках подорвала здоровье певицы, и поблагодарил врачей, которые поддерживали состояние артистки.
"Лариса Долина оказалась в ситуации, которая перевернула ее жизнь, которая, к сожалению, разрушила ее здоровье… В том числе и спасибо врачам, которые ее поддерживают. Это не шутки", - сказал он журналистам.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
Вчера, 21:43
Кроме того, Пудовкин напомнил, что Долина больше полувека делала свою работу честно и искренне.
"Все это не дает права травить и издеваться над женщиной", - подчеркнул он.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Вчера, 21:28
 
ШоубизРоссияЛариса ДолинаСергей ПудовкинМосковский городской судДело о квартире ДолинойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала