https://ria.ru/20260201/dolina-2071587918.html
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет - РИА Новости, 01.02.2026
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала со сцены, что не чувствует себя на свой возраст, а ощущает себя на 35-40 лет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:43:00+03:00
2026-02-01T20:43:00+03:00
2026-02-01T20:43:00+03:00
россия
лариса долина
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853340410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a873604ab07357d957a9a702a028961.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071585012.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071579552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853340410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_305cf7684dac5aa9bf0cb4b72303bb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, государственный кремлевский дворец
Россия, Лариса Долина, Государственный Кремлевский дворец
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет
РИА Новости: Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала со сцены, что не чувствует себя на свой возраст, а ощущает себя на 35-40 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Певица дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.
"Да, 70 лет, но я себя не чувствую на эти годы. Желаю всем таких же чувств, какие я в себе сохранила. Дело не в том, какой возраст у нас в паспорте, а дело в том, как мы живем и какой возраст мы ощущаем. Мне лет 35-40. А почему бы и нет?" - сказала она со сцены.
Долина отметила 70-летний юбилей 10 сентября 2025 года. Свой день рождения она встретила на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце
, предоставив праздничную программу "Юбилей в кругу друзей".
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.