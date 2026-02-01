Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет - РИА Новости, 01.02.2026
20:43 01.02.2026
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет - РИА Новости, 01.02.2026
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала со сцены, что не чувствует себя на свой возраст, а ощущает себя на 35-40 лет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2026
россия, лариса долина, государственный кремлевский дворец
Россия, Лариса Долина, Государственный Кремлевский дворец
Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет

РИА Новости: Лариса Долина рассказала, что ощущает себя на 35-40 лет

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала со сцены, что не чувствует себя на свой возраст, а ощущает себя на 35-40 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Певица дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной
Вчера, 20:00
"Да, 70 лет, но я себя не чувствую на эти годы. Желаю всем таких же чувств, какие я в себе сохранила. Дело не в том, какой возраст у нас в паспорте, а дело в том, как мы живем и какой возраст мы ощущаем. Мне лет 35-40. А почему бы и нет?" - сказала она со сцены.
Долина отметила 70-летний юбилей 10 сентября 2025 года. Свой день рождения она встретила на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце, предоставив праздничную программу "Юбилей в кругу друзей".
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
Вчера, 18:56
 
Россия Лариса Долина Государственный Кремлевский дворец
 
 
