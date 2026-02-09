Рейтинг@Mail.ru
09:07 09.02.2026 (обновлено: 10:47 09.02.2026)
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках
Народная артистка Лариса Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери недвижимости в Хамовниках, сообщает Life. РИА Новости, 09.02.2026
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках

Life: Лариса Долина после потери квартиры прописалась в хрущёвке в Лефортово

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Народная артистка Лариса Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери недвижимости в Хамовниках, сообщает Life.
По данным издания, Долина официально сменила регистрацию 25 декабря прошлого года. Квартиру в Лефортово 1961 года постройки она приобрела 20 лет назад, уточняется в тексте.
При этом, по словам певицы, она никогда не жила в этой квартире и не планирует, говорится в материале. Сейчас она арендует жилье в Москве.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи передали адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Представитель Долиной прокомментировал запись разговора певицы с банком
5 февраля, 13:51
 
