https://ria.ru/20260209/dolina-2073115112.html
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках
Народная артистка Лариса Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери недвижимости в Хамовниках, сообщает Life. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:07:00+03:00
2026-02-09T09:07:00+03:00
2026-02-09T10:47:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_373:7:2706:1319_1920x0_80_0_0_a90dee415b7aae0cbb4e4b59dabbf06c.jpg
https://ria.ru/20260205/dolina-2072455206.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2319ab0f04a6918bfbf947a4d1581eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры в Хамовниках
Life: Лариса Долина после потери квартиры прописалась в хрущёвке в Лефортово