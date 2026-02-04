За месяц до концерта Долиной в Коломне продано всего 27% билетов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всего 27% билетов на сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Коломне продали чуть более чем за месяц до проведения мероприятия, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, зал дома культуры "Тепловозостроитель" рассчитан более чем на 570 мест. За пять недель до мероприятия в продаже 350 билетов в партер и 73 билета на балкон, что составляет около 73% от общего количества. При этом цены довольно демократичны. Так, стоимость билетов на балкон варьируется от 2,9 до 3,9 тысячи рублей, а в партер - от четырех до 6,9 тысячи рублей.