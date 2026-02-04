За месяц до концерта Долиной в Коломне продано всего 27% билетов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всего 27% билетов на сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Коломне продали чуть более чем за месяц до проведения мероприятия, выяснило РИА Новости.
Долина планирует дать концерт "Юбилей в кругу друзей" в Коломне 11 марта.
По данным корреспондента РИА Новости, зал дома культуры "Тепловозостроитель" рассчитан более чем на 570 мест. За пять недель до мероприятия в продаже 350 билетов в партер и 73 билета на балкон, что составляет около 73% от общего количества. При этом цены довольно демократичны. Так, стоимость билетов на балкон варьируется от 2,9 до 3,9 тысячи рублей, а в партер - от четырех до 6,9 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Причиной переноса мероприятия в Городском дворце культуры Обнинска РИА Новости назвали плохие продажи. В свою очередь, представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил РИА Новости, что переносы концертов на ноябрь связаны с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом".
Второго февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово. Как передавал корреспондент РИА Новости, заполняемость зала составила более 95%.