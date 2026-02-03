Рейтинг@Mail.ru
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
18:36 03.02.2026 (обновлено: 18:50 03.02.2026)
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал

Открытие Moscow Jazz Festival 2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Открытие Moscow Jazz Festival 2023
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лариса Долина не покидает новостных заголовков. Однако теперь на слуху не только ее имя — голос, знакомый миллионам, звучит на попавшей в Сеть записи телефонного разговора с аферистами.
Что же на самом деле произошло во время рокового созвона?

Откуда взялись записи?

На опубликованных отрывках слышно, как певица общается с человеком, представившимся сотрудником российских спецслужб. В ходе многочасового диалога под предлогом "защиты устройства от прослушки" на телефон Долиной, судя по всему, было установлено специальное приложение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Эта программа, как полагают эксперты, в реальности использовалась не для защиты, а для тотальной слежки. Так они получили доступ к личным данным и финансовым операциям. За результатом этой изощренной схемы публика следила месяцами — артистка была вынуждена продать свою квартиру и лишилась значительной суммы денег.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
По данным Mash, сами мошенники пытаются продать полную шестичасовую версию разговора. Цена вопроса — от 7,5 до 11 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет от 580 до 850 тысяч.
Адвокат певицы Мария Пухова, комментируя ситуацию РИА Новости, сделала осторожное заявление: ей неизвестно о появившихся в интернете предложениях купить эти записи. Следовательно, никаких подтверждений или опровержений подлинности записи телефонного разговора на данный момент ни от самой артистки, ни от ее команды не поступило.

С кошками на съемной квартире

Следы мошенничества, которое пережила Долина, видны и в новой реальности артистки. Певица впервые публично прокомментировала свое нынешнее положение после скандала с квартирой.
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Певица Лариса Долина
"Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду", — говорит она.
Отвечая на вопросы, певица не стала раскрывать район, но отметила, что он хороший. А говоря о переезде, отдельно упомянула своих питомцев, демонстрируя попытку сохранить островок стабильности.
"Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать. Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", — рассказала артистка.
Лапы рыжего котенка
© Fotolia / Igor Mojzes
"Моя собственность! Что хочу — то и делаю"

Параллельно разворачивается другой публичный конфликт. Речь идет о земельном участке Долиной в городском округе Мытищи. Напомним: все началось после жалобы саратовского предпринимателя Глеба Рыськова в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области.
Суть претензии: в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья, являющегося федеральным водным объектом, был вырыт котлован под пруд площадью 230 квадратных метров. По данным обращения, работы велись с привлечением тяжелой техники, что сопровождалось снятием плодородного слоя почвы и нарушением естественного рельефа.
Рыськов просит привлечь Долину к административной ответственности. Штраф по нарушенной статье для граждан невелик — 3-4,5 тысячи рублей. Однако потенциальные издержки могут быть принципиально иными.
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Максим Богодвид
Певица Лариса Долина
Если проверка установит нарушение и вынесет предписание ликвидировать пруд, стоимость работ по его закапыванию, по некоторым экспертным оценкам, может достигать 50 миллионов рублей.
Певица, комментируя эту историю, заняла жесткую и бескомпромиссную позицию, апеллируя к праву частной собственности.
"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", — заявила Долина.
Однако этот ответ, как отмечают юристы, затрагивает лишь одну сторону правового поля. Законодательство действительно накладывает ряд серьезных ограничений на использование земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, и эти ограничения действуют независимо от формы собственности.

"Нездоровый интерес"

Возвращение к концертной деятельности после финансового и психологического удара также не обошлось без инцидентов. Как рассказал представитель артистки Сергей Пудовкин, перед выступлением в московском баре Petter на Долину было оказано давление.
Певица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве
"Одного негодяя, который вымогал деньги, пытаясь, так сказать, помешать проведению концерта, привлекли к ответственности. Он сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом", — сообщил Пудовкин.
По его словам, злоумышленник публиковал в социальных сетях прямые угрозы. Этот случай заставил команду артистки существенно усилить меры безопасности.
"Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления", — пояснил Пудовкин.
Он также заверил, что подобные попытки создания проблем не останутся без внимания.
Лариса Долина
© Фотохост-агентство РИА Новости
Лариса Долина
В своих немногочисленных публичных комментариях Долина не только констатирует факты, но и пытается сформулировать свое отношение к происходящему, свою философию сопротивления обстоятельствам. Она объясняет свою устойчивость внутренним стержнем и системой ценностей.
"Нужно жить дальше. Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. <...> Вот если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится", — поделилась певица с журналистами.
 
 
 
