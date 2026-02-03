Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила РИА Новости, что ей неизвестно о появившихся в интернете предложениях купить записи разговоров певицы с мошенниками, из-за которых она продала квартиру и лишилась денег.