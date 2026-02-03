Рейтинг@Mail.ru
Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 03.02.2026 (обновлено: 12:25 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/advokat-2071900735.html
Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами
Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами - РИА Новости, 03.02.2026
Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила РИА Новости, что ей неизвестно о появившихся в интернете предложениях купить записи разговоров певицы с мошенниками, РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:12:00+03:00
2026-02-03T12:25:00+03:00
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071590727.html
https://ria.ru/20260127/dolina-2070584675.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами

РИА Новости: Пухова не знает о продаже записей разговора Долиной с аферистами

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила РИА Новости, что ей неизвестно о появившихся в интернете предложениях купить записи разговоров певицы с мошенниками, из-за которых она продала квартиру и лишилась денег.
"Не известно", - сказала Пухова.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина заявила, что живет на съемной квартире
1 февраля, 21:28
Как сообщал Mash, мошенники продают 6-часовую запись российским Telegram-каналам и просят за это от 580 до 850 тысяч рублей.
Хамовнический суд Москвы в марте удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценили в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов к срокам от четырех до семи лет колонии.
После решения Верховного суда России, признавшего Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, купленной за 112 миллионов рублей, Мосгорсуд постановил выселить из нее певицу, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
27 января, 16:21
 
МоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала