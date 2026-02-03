Адвокат прокомментировала продажу записей разговора Долиной с аферистами

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила РИА Новости, что ей неизвестно о появившихся в интернете предложениях купить записи разговоров певицы с мошенниками, из-за которых она продала квартиру и лишилась денег.
"Не известно", - сказала Пухова.
Как сообщал Mash, мошенники продают 6-часовую запись российским Telegram-каналам и просят за это от 580 до 850 тысяч рублей.
Хамовнический суд Москвы в марте удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценили в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов к срокам от четырех до семи лет колонии.