Представитель Долиной рассказал о преступнике, вымогавшем у певицы деньги
16:09 30.01.2026
Представитель Долиной рассказал о преступнике, вымогавшем у певицы деньги
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости о преступнике, который пытался помешать проведению концерта певицы в... РИА Новости, 30.01.2026
россия, москва, сергей пудовкин, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Москва, Сергей Пудовкин, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Представитель Долиной рассказал о преступнике, вымогавшем у певицы деньги

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости о преступнике, который пытался помешать проведению концерта певицы в Москве и вымогал у нее деньги.
Долина дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter во вторник.
«
"Одного негодяя, который вымогал деньги, пытаясь, так сказать, помешать проведению концерта, привлекли к ответственности. Он сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом", - сказал он.
Инцидент произошел на концерте в баре Petter. По словам Пудовкина, злоумышленник публиковал в своих соцсетях угрозы. "Вычислили, взяли подписку о невыезде. Идет проверка действий. Абсолютно уверен, что он будет привлечен к уголовной ответственности. Это не шутка, потому что проведение публичного мероприятия, есть ряд статей, которые имеют очень серьезный характер", - подчеркнул он.
Пудовкин отметил, что создавать проблемы и артисту, и зрителям, которые приходят на концерты, не позволят ни правоохранительные органы, ни служба безопасности артистки.
«
"Самым внимательным образом будем отслеживать все публикации, которые связаны с угрозами или безопасностью наших мероприятий", - заключил представитель артистки.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Россия Москва Сергей Пудовкин Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
