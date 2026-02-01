Рейтинг@Mail.ru
Долина заявила, что живет на съемной квартире - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:28 01.02.2026 (обновлено: 23:01 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/dolina-2071590727.html
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Долина заявила, что живет на съемной квартире - РИА Новости, 01.02.2026
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Народная артистка России Лариса Долина заявила, что снимает квартиру, так как ей не хватает средств на покупку жилья. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T21:28:00+03:00
2026-02-01T23:01:00+03:00
шоубиз
лариса долина
россия
дело о квартире долиной
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_637:68:2195:944_1920x0_80_0_0_1446c1933aa84a411743439152a01d37.jpg
https://ria.ru/20260120/life-2068943886.html
https://ria.ru/20260119/dolina-2068772460.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_225:0:2578:1765_1920x0_80_0_0_8129c961cb7eef662d0071d22aed7134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, россия, дело о квартире долиной, общество, москва
Шоубиз, Лариса Долина, Россия, Дело о квартире Долиной, Общество, Москва
Долина заявила, что живет на съемной квартире

Долина рассказала, что пока снимает квартиру из-за нехватки средств на новую

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила, что снимает квартиру, так как ей не хватает средств на покупку жилья.
«

"Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду", — сказала она журналистам.

Долина не стала раскрывать, в каком районе она теперь живет, но отметила, что он хороший. Певица добавила, что ее кошки переехали вместе с ней.
«

"Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", — рассказала артистка.

Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
20 января, 08:51

Афера с квартирой

Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали, певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности на квартиру. В итоге покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. Тогда она обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело.

Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Ключи передали адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
19 января, 13:35
 
ШоубизЛариса ДолинаРоссияДело о квартире ДолинойОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала