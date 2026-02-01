Долина заявила, что живет на съемной квартире

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила, что снимает квартиру, так как ей не хватает средств на покупку жилья.
"Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду", — сказала она журналистам.
Долина не стала раскрывать, в каком районе она теперь живет, но отметила, что он хороший. Певица добавила, что ее кошки переехали вместе с ней.
"Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", — рассказала артистка.
Афера с квартирой
Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали, певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности на квартиру. В итоге покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. Тогда она обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело.
Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Ключи передали адвокату Лурье 19 января.
