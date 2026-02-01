https://ria.ru/20260201/dolina-2071590309.html
Долина рассказала, что помогло пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках
Долина рассказала, что помогло пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках - РИА Новости, 01.02.2026
Долина рассказала, что помогло пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках ей помогли сильный характер и вера в лучшее. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T21:24:00+03:00
2026-02-01T21:24:00+03:00
2026-02-01T21:24:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
домодедово (аэропорт)
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071585012.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071584484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, домодедово (аэропорт), московский городской суд, дело о квартире долиной
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Домодедово (аэропорт), Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Долина рассказала, что помогло пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках
Долина: пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках помог характер
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках ей помогли сильный характер и вера в лучшее.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово
в воскресенье. Певица впервые за длительное время вышла к журналистам после мероприятия.
"Нужно жить дальше. Самое главное в жизни - это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится", - сказала она журналистам.
Кроме того, Долина
добавила, что несмотря на волну негатива по отношению к ней она верит в то, что хороших людей в мире больше.
"Надо иметь веру в то, что все-таки хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми. Хороших людей больше. Они меня очень сильно поддерживали. Это мне дало силу тоже. Надо жить дальше", - подчеркнула она.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.