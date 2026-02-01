Рейтинг@Mail.ru
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:43 01.02.2026 (обновлено: 21:47 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/dolina-2071591348.html
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2026
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
Народная артистка России Лариса Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Московской области и отметила, что он является ее собственностью. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T21:43:00+03:00
2026-02-01T21:47:00+03:00
шоубиз
московская область (подмосковье)
россия
лариса долина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_6087bd1bb2169cc8c97febda8ce9c364.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071590727.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_103:0:2552:1837_1920x0_80_0_0_3b451ef76f294565af8899a683807091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, лариса долина, общество
Шоубиз, Московская область (Подмосковье), Россия, Лариса Долина, Общество
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье: он в ее собственности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Московской области и отметила, что он является ее собственностью.
"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу - зарою его, а хочу - нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", - сказала она журналистам.
Ранее РИА Новости сообщало, что саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области привлечь певицу Ларису Долину к административной ответственности из-за возможных земельных нарушений.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Вчера, 21:28
 
ШоубизМосковская область (Подмосковье)РоссияЛариса ДолинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала