Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Московской области и отметила, что он является ее собственностью.

"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу - зарою его, а хочу - нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", - сказала она журналистам.