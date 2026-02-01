https://ria.ru/20260201/dolina-2071591348.html
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
Народная артистка России Лариса Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Московской области и отметила, что он является ее собственностью. РИА Новости, 01.02.2026
