31.01.2026
Культура
Культура
 
01:38 31.01.2026
На концертах Долиной усилили меры безопасности
На концертах Долиной усилили меры безопасности
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что на концертах певицы усилены меры безопасности из-за повышенного... РИА Новости, 31.01.2026
https://ria.ru/20260130/dolina-2071281870.html
https://ria.ru/20260130/dolina-2071125380.html
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что на концертах певицы усилены меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке, зачастую нездорового.
"Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда - не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления", - сказал он.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Представитель Долиной рассказал о преступнике, вымогавшем у певицы деньги
Вчера, 16:09
Ближайшим выступлением Долиной станет большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" во дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедово 1 февраля. Максимальная стоимость билетов достигает отметки в 6,5 тысячи рублей, большая часть билетов уже продана.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Домодедово продали почти все билеты на концерт Ларисы Долиной
Вчера, 05:11
 
