На концертах Долиной усилили меры безопасности

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что на концертах певицы усилены меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке, зачастую нездорового.
"Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда - не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления", - сказал он.
Ближайшим выступлением Долиной станет большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" во дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедово 1 февраля. Максимальная стоимость билетов достигает отметки в 6,5 тысячи рублей, большая часть билетов уже продана.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.