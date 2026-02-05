Представитель Долиной прокомментировал запись разговора певицы с банком

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин, комментируя в беседе с РИА Новости появившуюся в сети якобы запись разговора певицы с сотрудником банка, назвал это тотальным обманом и информационным мусором.

Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали якобы запись разговора Долиной с банком, на которой сотрудник уговаривает певицу не переводить деньги, но она настаивает на том, что действует по своей воле.

"У меня к подобным записям, монтажу, искусственному интеллекту и прочей информационной помойке отношение очень простое - не надо лазить по помойкам… Суть этой истории и этого дела абсолютно понятна: произошел тотальный обман", - сказал Пудовкин

Он отметил, что с развитием технологий искусственного интеллекта начали создавать и продавать фейковые записи.

"Я не слушал и не буду слушать. Это очевидный фейк-монтаж", - добавил собеседник агентства.

Представитель Долиной напомнил, что жертвой мошенников может стать каждый.