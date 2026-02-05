Рейтинг@Mail.ru
05.02.2026
13:51 05.02.2026
Представитель Долиной прокомментировал запись разговора певицы с банком
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин, комментируя в беседе с РИА Новости появившуюся в сети якобы запись разговора певицы с... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Представитель Долиной прокомментировал запись разговора певицы с банком

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин, комментируя в беседе с РИА Новости появившуюся в сети якобы запись разговора певицы с сотрудником банка, назвал это тотальным обманом и информационным мусором.
Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали якобы запись разговора Долиной с банком, на которой сотрудник уговаривает певицу не переводить деньги, но она настаивает на том, что действует по своей воле.
"У меня к подобным записям, монтажу, искусственному интеллекту и прочей информационной помойке отношение очень простое - не надо лазить по помойкам… Суть этой истории и этого дела абсолютно понятна: произошел тотальный обман", - сказал Пудовкин.
Он отметил, что с развитием технологий искусственного интеллекта начали создавать и продавать фейковые записи.
"Я не слушал и не буду слушать. Это очевидный фейк-монтаж", - добавил собеседник агентства.
Представитель Долиной напомнил, что жертвой мошенников может стать каждый.
"Берегите себя и своих близких. Не попадайтесь на мошеннические действия: разводы, коды от "Госуслуг" и на курьерскую доставку. Не разговаривайте по телефону или перепроверяйте путем перезвона четырежды, с кем вы разговариваете", - посоветовал Пудовкин.
ШоубизРоссияЛариса ДолинаСергей Пудовкин
 
 
