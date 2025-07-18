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Биография Андрея Ильина

Биография Андрея Ильина - РИА Новости, 18.07.2025

Биография Андрея Ильина

Актер театра и кино, народный артист России Андрей Епифанович Ильин родился 18 июля 1960 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). РИА Новости, 18.07.2025

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Актер театра и кино, народный артист России Андрей Епифанович Ильин родился 18 июля 1960 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).В 1979 году окончил Горьковское театральное училище (ныне Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева), курс Бориса Наравцевича. В 1983 году – актерский факультет Латвийской государственной консерватории им. Язепа Витола (ныне Латвийская музыкальная академия им. Язепа Витола). Выпускник мастерской народного артиста Латвийской ССР Аркадия Каца.После окончания консерватории служил в рядах Советской армии (пехота, в подразделении разведчиков), последние полгода – в Ансамбле песни и пляски Прибалтийского военного округа.На театральной сцене артист дебютировал в студенческие годы, играл в горьковском ТЮЗе. С 1979-1989 годы работал в Рижском театре русской драмы (ныне Рижский русский театр им. М. Чехова). Играл в спектаклях "Гамлет" (Гамлет) по трагедии Уильяма Шекспира, "Чайка" (Треплев) по пьесе Антона Чехова, "Ревизор" (Хлестаков) по комедии Николая Гоголя, "Игрок" (Алексей Иванович) по роману Федора Достоевского.В 1989-2000 годах служил в Театре им. Моссовета. Исполнял роли в постановках "Рюи Блаз" (Рюи Блаз) по драме Виктора Гюго, "Мой бедный Марат" (Леонидик) по пьесе Алексея Арбузова, "Милый друг" (Шарль Форесть) по роману Ги де Мопассана, "Двенадцатая ночь" (Мальволио) по пьесе Уильяма Шекспира, "Как важно быть серьезным" (Алджернон) по пьесе Оскара Уальда.С 2000 по 2006 годы Ильин служил в МХТ им. А.П. Чехова. Играл в спектаклях "Кабала святош" по пьесе Михаила Булгакова, "Преступление и наказание" по мотивам романа Федора Достоевского, "Священный огонь" по пьесе Сомерсета Моэма.Играл также в спектаклях Театра имени М.Н. Ермоловой, Московского губернского театра и др.В 2011 году режиссер Михаил Цитриняк пригласил актера в Театр имени Евгения Вахтангова на роль Джорджа Шнайдера в спектакль "Игры одиноких".В 2014 Андрей Ильин вновь вышел на Вахтанговские подмостки в роли Жоржа Питу в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты".В 2015 году актер вошел в состав труппы Театра имени Евгения Вахтангова. В том же году сыграл роль Пьера Леже в спектакле Владимира Иванова "Возьмите зонт, мадам Готье!".В текущем театральном сезоне Андрей Ильин играет графа Илью Андреевича Ростова в спектакле "Война и мир", выпущенном Римасом Туминасом к 100-летию Вахтанговского театра, Петра III в постановке "Любовь у трона" Андрея Максимова, Лорда Чарлза Тэмерли в постановке Ольги Субботиной "Театр", Василия Семеныча Кузовкина в спектакле Анны Горушкиной "Нахлебник".Андрей Ильин также занят в антрепризных постановках.На сцене LA’ ТЕАТР играет в спектаклях "Слухи" и "Остров заблудших душ". В агентстве "Арт-партнер XXI" занят в спектаклях "Бестолочь", "Сеанс гипноза для семейной пары".В кино Андрей Ильин дебютировал в 1981 году, сыграв таксиста Валерия в детективе Армиды Неретниеце "Следствием установлено...". В 1983 году исполнил главную роль в короткометражном учебном фильме Олега Розенберга "Три лимона для любимой".В 1990 году снялся в дебютном фильме Валерия Тодоровского "Катафалк", где на него обратил внимание Петр Тодоровский и пригласил сначала на небольшую роль в картине "Анкор, еще анкор!" (1992), а потом – на главную в ленте "Какая чудная игра" (1995).Широкую известность Андрею Ильину принесла роль Алексея Чистякова - мужа Анастасии Каменской (Елена Яковлева), главной героини сериала "Каменская", снятого по произведениям Александры Марининой (1999-2011).Актер также играл в таких популярных фильмах и сериалах, как: "Красная капелла" (2004), "Адъютанты любви" (2005), "Сатисфакция" (2005), "Обратный отсчет" (2006), "Пушкин: последняя дуэль" (2006), "Братья Карамазовы" (2008), "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" (2009), "Военная разведка. Западный фронт" (2010), "Любовь приходит не одна" (2011), "Однажды в Ростове" (2012), "Майор полиции" (2013), "Такая работа" (2016), "Склифосовский" (2017-2024), "Варшава’21" (2024) и др.В настоящее время фильмография артиста насчитывает более 130 киноработ.Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России.Народный артист России (2021).Награжден орденом Дружбы (2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей ильин, справки, биографии