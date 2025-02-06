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Экс-замглавы администрации Дегтярска арестовали по делу о взятке

Экс-замглавы администрации Дегтярска арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.02.2025

Экс-замглавы администрации Дегтярска арестовали по делу о взятке

Бывший заместитель главы администрации города Дегтярск Свердловской области Виктор Солдатов арестован до 4 апреля по делу о посредничестве во взятке, сообщил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:13:00+03:00

2025-02-06T12:13:00+03:00

2025-02-06T12:13:00+03:00

происшествия

дегтярск

свердловская область

россия

андрей ильин

свердловский областной суд

audi a8

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации города Дегтярск Свердловской области Виктор Солдатов арестован до 4 апреля по делу о посредничестве во взятке, сообщил Свердловский областной суд. "Первоуральским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Солдатова Виктора Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Постановлением суда в отношении Солдатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля", - говорится в сообщении. В конце ноября под стражу был заключен замглавы Дегтярска Андрей Ильин, он обвиняется в превышении должностных полномочий. Спустя неделю был задержан и арестован сам глава Дегтярска Вадим Пильников, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, мэр получил взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска стоимостью 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250205/mer-1997610773.html

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