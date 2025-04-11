https://ria.ru/20250411/morzh-2010727489.html

Занимающийся моржеванием житель Костромы спас тонущего мужчину в Волге

Занимающийся моржеванием житель Костромы спас тонущего мужчину в Волге - РИА Новости, 11.04.2025

Занимающийся моржеванием житель Костромы спас тонущего мужчину в Волге

Занимающийся моржеванием житель Костромы Андрей Ильин во время пробежки по берегу Волги увидел тонущего мужчину и сумел вытащить его на берег, несмотря на то,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:28:00+03:00

2025-04-11T14:28:00+03:00

2025-04-11T14:28:00+03:00

кострома

андрей ильин

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Занимающийся моржеванием житель Костромы Андрей Ильин во время пробежки по берегу Волги увидел тонущего мужчину и сумел вытащить его на берег, несмотря на то, что утопающий весил не менее 100 килограммов, сообщила федерация зимнего плавания "Берендеи" города Костромы. "Сегодня около 6 утра наш Андрей Ильин спас человека! Занимаясь на брусьях после пробежки на набережной Волги, Андрей заметил в воде человека. Сначала ему показалось, что это водолаз, но, присмотревшись, увидел мужчину в одежде. Мужчина не звал на помощь, просто барахтался", - сообщает федерация в соцсети "ВКонтакте". Подойдя ближе, Андрей поинтересовался, чем мужчина занимается в ледяной воде. "На что получил ответ: "Купаюсь". Стало понятно, что человека надо спасать. Не раздумывая, Андрей ринулся в воду. Учитывая, что человек весил около 100 кг плюс одежда, было непросто. Особенно непросто спасать человека, который отчаялся… Андрей справился, помогли закалка и моржевание", - говорится в сообщении. На место были вызваны все необходимые службы. "Скорая" увезла мужчину, который, придя в себя, кричал от боли, отмечают в федерации. "Находиться столько времени в холодной воде опасно. Даже на соревнованиях по зимнему плаванию, которым занимается Андрей, есть ограничения по времени (5 минут на вольном стиле и 5.30 брасс)", - отметили в федерации. В Костроме в пятницу утром температура воздуха была чуть ниже 0 градусов.

https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html

https://ria.ru/20250409/mchs-2010344993.html

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кострома, андрей ильин, происшествия