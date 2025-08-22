Экс-заммэра Дегтярска ужесточили срок

Рейтинг@Mail.ru
19:55 22.08.2025 (обновлено: 19:57 22.08.2025)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд в апелляции ужесточил срок бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову – теперь вместо уловного срока его отправили в колонию, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Октябрьский районный суд Екатеринбурга 28 мая приговорил к 3,5 годам условно и штрафу в 1,6 миллиона рублей бывшего замглавы Дегтярска Солдатова по коррупционному делу. По данным прокуратуры, в 2024 году он выступил посредником в передаче взятки главе муниципалитета Вадиму Пильникову от учредителя ООО "Жилые кварталы". В качестве вознаграждения Солдатов получил 1,7 миллиона рублей, за которые чиновники должны были закрыть глаза на недостатки при приемке работ по контрактам. Гособвинение просило для Солдатова 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, свою вину он признал полностью. "Прокуратура района, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, принесла на него апелляционное представление, попросив усилить наказание. Суд назначил Виктору Солдатову наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима", – рассказали в прокуратуре. Ранее суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима Пильникова, обвиняемого в получении взяток от своего зама автомобилем Audi Q6 стоимостью 9,5 миллиона рублей и еще 890 тысячами рублей. Условный срок на четыре года получил и бывший замглавы администрации Дегтярска Андрей Ильин по делу о превышении полномочий и незаконном бизнесе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд в апелляции ужесточил срок бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову – теперь вместо уловного срока его отправили в колонию, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 28 мая приговорил к 3,5 годам условно и штрафу в 1,6 миллиона рублей бывшего замглавы Дегтярска Солдатова по коррупционному делу. По данным прокуратуры, в 2024 году он выступил посредником в передаче взятки главе муниципалитета Вадиму Пильникову от учредителя ООО "Жилые кварталы". В качестве вознаграждения Солдатов получил 1,7 миллиона рублей, за которые чиновники должны были закрыть глаза на недостатки при приемке работ по контрактам. Гособвинение просило для Солдатова 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, свою вину он признал полностью.
"Прокуратура района, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, принесла на него апелляционное представление, попросив усилить наказание. Суд назначил Виктору Солдатову наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима", – рассказали в прокуратуре.
Ранее суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима Пильникова, обвиняемого в получении взяток от своего зама автомобилем Audi Q6 стоимостью 9,5 миллиона рублей и еще 890 тысячами рублей. Условный срок на четыре года получил и бывший замглавы администрации Дегтярска Андрей Ильин по делу о превышении полномочий и незаконном бизнесе.
