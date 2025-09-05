https://ria.ru/20250905/rossiya-2040018556.html

Суд изменил приговор экс-главе Дегтярска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд рассмотрел апелляции по делу о получении взяток бывшего главы Дегтярска Вадима Пильникова и изменил приговор, сократив срок заключения с десяти до восьми лет, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Кировский районный суд Екатеринбурга 17 июня приговорил Пильникова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на 7 лет за коррупцию в крупном и особо крупном размере. По данным регионального управления СК РФ, экс-глава Дегтярска получил взятки в виде денег и автомобиля на сумму более 14 миллионов рублей. По сообщению прокуратуры, автомобиль был конфискован в доход государства. Судом было установлено, что Пильников получил от одного из своих заместителей взятку в размере более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки Audi Q6 стоимостью 9,5 миллиона рублей за оказание общего покровительства и попустительство по службе, в частности, за сокрытие факта ведения чиновником бизнеса. В суде также было доказано, что Пильников принял в том числе через другого своего заместителя взятку в размере 4,4 миллиона рублей от учредителя ООО "Жилые кварталы" за предоставление преимущества при заключении контрактов с администрацией. В сообщении говорится, что приговор был обжалован прокурором и адвокатом осужденного, также поступила апелляционная жалоба лица, чьи права и интересы затронуты приговором. "Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и отменил приговор Вадиму Пильникову по двум эпизодам получения взяток от одного из своих заместителей. В этой части уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Также суд исключил из приговора ссылки на назначение Пильникову В.О. наказания на основании части 3, части 4 статьи 69 УК РФ и на конфискацию автомобиля Audi Q6 в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ", – рассказали в пресс-службе, отметив, что в остальной части приговор оставлен без изменений. "Вадим Пильников считается осужденным за получение взятки в размере 4,4 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах на срок пять лет. В порядке конфискации с Пильникова взыскано 4 миллиона 400 тысяч рублей в доход государства", - сообщили в пресс-службе. В свою очередь бывший заместитель мэра Андрей Ильин 28 июля был приговорен Ревдинским городским судом за превышение полномочий и незаконное предпринимательство к условному сроку в 4 года и 10 дней. Другой замглавы Дегтярска, Виктор Солдатов, в мае был приговорен Октябрьским районным судом Екатеринбурга к 3,5 годам условно и штрафу в 1,6 миллиона рублей по делу о посредничестве во взяточничестве.

