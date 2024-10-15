https://ria.ru/20241015/spasateli-1978054653.html

Спасатели рассказали о рисках для здоровья при ношении ювелирных изделий

Спасатели рассказали о рисках для здоровья при ношении ювелирных изделий - РИА Новости, 15.10.2024

Спасатели рассказали о рисках для здоровья при ношении ювелирных изделий

Неправильное ношение ювелирных изделий может создать серьезные проблемы для здоровья человека, поэтому к их использованию надо относиться с большой... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:25

2024-10-15T03:25

2024-10-15T03:25

общество

андрей ильин

мособлпожспас

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неправильное ношение ювелирных изделий может создать серьезные проблемы для здоровья человека, поэтому к их использованию надо относиться с большой осторожностью, предупреждает "Мособлпожспас". Ведомство отмечает, что ювелирные изделия создаются из твердых материалов, таких как золото, серебро, драгоценные и поделочные камни. Все они имеют высокую твердость и способны нанести ущерб жизни или здоровью человека при неправильной эксплуатации. Особенно это касается таких украшений, как кольца. "Возьмите себе за правило всегда снимать украшения при занятиях физическим трудом, а также при посещении бани или сауны. Кольцом можно зацепиться за что-либо во время работ и испортить не только его, но и травмировать палец. Бани и сауны способствуют расширению сосудов, отеку конечностей, при этом металл остается в прежних размерах и буквально впивается в пальцы, не позволяя владельцу освободиться от него самостоятельно. Нужно всегда помнить об этих особенностях, чтобы не допустить вреда себе и продлить срок эксплуатации ювелирных изделий", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника 254-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" Андрея Ильина. По его словам, привязываясь к украшениям, людям кажется, что они становятся их частью. Порой они забывают снимать украшения на ночь или при проведении каких-то работ. "Время от времени к спасателям обращаются с отчаянной просьбой – помочь снять кольцо, потому что самостоятельно это сделать не получается. В большинстве случаев кольцо приходится разрезать, после чего многие любимые украшения становятся не пригодны для ремонта", - заключил Ильин.

https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей ильин, мособлпожспас