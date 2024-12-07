https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html

Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки

Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки - РИА Новости, 07.12.2024

Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 5 февраля главу города Дегтярск Вадима Пильникова по делу о получении взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:01

2024-12-07T13:01

2024-12-07T13:14

происшествия

россия

свердловская область

дегтярск

андрей ильин

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 5 февраля главу города Дегтярск Вадима Пильникова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "По 5 февраля 2025 года арест", – сказала собеседница агентства. В суде отметили, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 299 УК РФ). По данным СМИ, Пильников был задержан за получение взятки в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались. Неделю назад, 29 ноября, под стражу был заключен замглавы Дегтярска Андрей Ильин, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20241206/svo-1987757311.html

https://ria.ru/20241205/krasnojarsk-1987449720.html

россия

свердловская область

дегтярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, свердловская область, дегтярск, андрей ильин, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), audi a8