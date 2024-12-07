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Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки
Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки - РИА Новости, 07.12.2024
Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки
Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 5 февраля главу города Дегтярск Вадима Пильникова по делу о получении взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:01
2024-12-07T13:01
2024-12-07T13:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 5 февраля главу города Дегтярск Вадима Пильникова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "По 5 февраля 2025 года арест", – сказала собеседница агентства. В суде отметили, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 299 УК РФ). По данным СМИ, Пильников был задержан за получение взятки в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались. Неделю назад, 29 ноября, под стражу был заключен замглавы Дегтярска Андрей Ильин, он обвиняется в превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20241206/svo-1987757311.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, дегтярск, андрей ильин, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), audi a8
Происшествия, Россия, Свердловская область, Дегтярск, Андрей Ильин, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Audi A8
Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки
Суд арестовал главу Дегтярска по делу о получении взятки до 5 февраля