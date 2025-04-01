https://ria.ru/20250401/sud-2008579257.html

Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест

Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест - РИА Новости, 01.04.2025

Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест

Ревдинский городской суд продлил до 29 апреля домашний арест главе свердловского Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:25:00+03:00

2025-04-01T10:25:00+03:00

2025-04-01T12:08:00+03:00

происшествия

россия

андрей ильин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Ревдинский городской суд продлил до 29 апреля домашний арест главе свердловского Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда. "Следователь ходатайствовал о продлении обвиняемому срока домашнего ареста. Ревдинский городской суд, рассмотрев материал, удовлетворил ходатайство. Мера пресечения в виде домашнего ареста Вадиму Пильникову продлена до 4 месяцев 24 суток, то есть по 29 апреля", - говорится в сообщении. По данным СМИ, Пильников был задержан за взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались. Также ранее был задержан и заключен под домашний арест замглавы Дегтярска Андрей Ильин, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html

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происшествия, россия, андрей ильин, следственный комитет россии (ск рф)