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Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест - РИА Новости, 01.04.2025
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10:25 01.04.2025 (обновлено: 12:08 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/sud-2008579257.html
Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест
Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест - РИА Новости, 01.04.2025
Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест
Ревдинский городской суд продлил до 29 апреля домашний арест главе свердловского Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:25:00+03:00
2025-04-01T12:08:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Ревдинский городской суд продлил до 29 апреля домашний арест главе свердловского Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда. "Следователь ходатайствовал о продлении обвиняемому срока домашнего ареста. Ревдинский городской суд, рассмотрев материал, удовлетворил ходатайство. Мера пресечения в виде домашнего ареста Вадиму Пильникову продлена до 4 месяцев 24 суток, то есть по 29 апреля", - говорится в сообщении. По данным СМИ, Пильников был задержан за взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались. Также ранее был задержан и заключен под домашний арест замглавы Дегтярска Андрей Ильин, его обвиняют в превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html
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происшествия, россия, андрей ильин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Андрей Ильин, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэру свердловского Дегтярска продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест главе свердловского Дегтярска Пильникову

© Фото : Вадим Пильников/ВКонтактеВадим Пильников
Вадим Пильников - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Вадим Пильников/ВКонтакте
Вадим Пильников. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Ревдинский городской суд продлил до 29 апреля домашний арест главе свердловского Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.
"Следователь ходатайствовал о продлении обвиняемому срока домашнего ареста. Ревдинский городской суд, рассмотрев материал, удовлетворил ходатайство. Мера пресечения в виде домашнего ареста Вадиму Пильникову продлена до 4 месяцев 24 суток, то есть по 29 апреля", - говорится в сообщении.
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По данным СМИ, Пильников был задержан за взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались.
Также ранее был задержан и заключен под домашний арест замглавы Дегтярска Андрей Ильин, его обвиняют в превышении должностных полномочий.
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ПроисшествияРоссияАндрей ИльинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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