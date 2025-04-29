https://ria.ru/20250429/udovichenko-2013821321.html

Биография Ларисы Удовиченко

Биография Ларисы Удовиченко - РИА Новости, 29.04.2025

Биография Ларисы Удовиченко

Актриса театра и кино, народная артистка России Лариса Ивановна Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:22:00+03:00

2025-04-29T01:22:00+03:00

2025-04-29T01:22:00+03:00

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Актриса театра и кино, народная артистка России Лариса Ивановна Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). Ее отец служил военным врачом, мать окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино, но актрисой так и не стала. Из Австрии семья переехала в Одессу (Украина). Родители ушли из жизни, когда Лариса Удовиченко была совсем юной. В детстве она занималась гимнастикой и увлекалась театром. В 9-м классе поступила в народную студию киноактера, созданную при Одесской киностудии.В кино Удовиченко дебютировала в школьные годы в главной роли в короткометражном фильме "Счастливый Кукушкин" (1970) режиссера Александра Павловского. Десятиклассницей Лариса Удовиченко снялась в эпизодической роли в фильме "Юлька" (1972).В 1976 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.В 1976-1993 годах была актрисой Театра-студии киноактера. С 1999 года играла на сцене в различных антрепризах: "Сирена и Виктория" Виталия Соломина, "Кто последний за любовью?" Елены Кузнецовой, "Похищение Сабинянинова" и "Женитесь на мне" Валерия Саркисова, "Роза с двойным ароматом" и "12 стульев" Нины Чусовой. В настоящее время занята в спектакле "Старомодная комедия" в Театре комедии.Будучи студенткой, Удовиченко снялась в главной роли в фильме Сергея Герасимова "Дочки-матери" (1974). Режиссер пригласил Ларису Удовиченко и в следующую свою картину, предложив ей сыграть Аманду Бине в "Красном и черном" (1976).Затем она сыграла главные роли в детективе "Золотая мина" (1977), сериале "И это все о нем" (1977), музыкальном фильме "Летучая мышь" (1978), историческом телесериале "Маленькие трагедии" (1980).Одной из самых запоминающихся стала роль Маньки-Облигации в телесериале "Место встречи изменить нельзя" (1979) режиссера Станислава Говорухина.Актриса снималась в фильмах "Валентина" (1980), "Женатый холостяк" (1982), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Успех" (1984), "Зимняя вишня" (1985), "Зимняя вишня-2" (1990), "Сукины дети" (1990) и др.Она сыграла роли в экранизациях "Подросток" (1983) Евгения Ташкова по Федору Достоевскому, "Мертвые души" (1984) Михаила Швейцера по Николаю Гоголю, "Тартюф" (1992) Яна Фрида по Мольеру.В конце 1990-х годов актриса снялась в главных ролях в кинотрилогии "Любить по-русски" (1995, 1996, 1999), сериале "Зимняя вишня" (1995).В 2000-х годах с участием Удовиченко в сериале "Даша Васильева. Любительница частного сыска" по романам Дарьи Донцовой началась новая волна зрительского интереса к ее творчеству.В 2000-х годах она снималась в сериалах "Тяжелый песок" (2008), "Женить Казанову" (2009), "Где живет Надежда?" (2015), "Бедные люди" (2016), "Отель счастливых сердец" (2017), мелодрамах "Все возможно" (2009), "Зимний сон" (2010).Среди работ актрисы последних лет – роли в сериалах "Мир, дружба, жвачка" (2020-2023), "Спасская" (2020-2023), "Гром среди ясного неба" (2021), "Без тебя" (2021), "Провинциальный детектив" (2022), "Эффект домино" (2023), "Дождь на исходе лета" (2024) и др.Всего на счету актрисы свыше 160 ролей в кино. Лариса Удовиченко – народная артистка России (1998).Награждена Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2025).В 1995 году она получила приз за лучшую женскую роль второго плана на кинофестивале "Созвездие" за роли в фильмах "Дикая любовь" и "Любить по-русски". В 2016 году актриса получила "Золотого сарматского льва" за вклад в киноискусство Международный кинофестиваля совместного кинопроизводства "Восток&Запад. Классика и Авангард". Лариса Удовиченко была трижды замужем. От союза с пианистом Геннадием Болгариным у нее в 1988 году родилась дочь Мария. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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