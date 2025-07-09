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В Алтайском крае рассказали о программе шукшинского фестиваля
В Алтайском крае рассказали о программе шукшинского фестиваля - РИА Новости, 09.07.2025
В Алтайском крае рассказали о программе шукшинского фестиваля
Власти Алтайского края рассказали о программе Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который состоится с 18 по 26 июля. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:33:00+03:00
2025-07-09T16:33:00+03:00
2025-07-09T16:33:00+03:00
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БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Власти Алтайского края рассказали о программе Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который состоится с 18 по 26 июля. "Стала известна программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году крупнейший фестиваль региона будет проходить на протяжении 9 дней на площадках 12 муниципальных образований, а количество всех мероприятий превысит сотню", - говорится в сообщении. Программа фестиваля начнется 18 июля гастролями "Мастерской 12" Никиты Михалкова со спектаклем "12", в котором заняты 4 народных артиста России. А календарная неделя "Шукшинских дней" на Алтае стартует с творческого вечера еще одной народной артистки – Ларисы Удовиченко. "Ее творческий вечер состоится 21 июля на сцене краевой филармонии, а на следующий день, 22 июля, Лариса Ивановна пройдет по "красной дорожке" и выступит на сцене театра драмы в программе церемонии открытия XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля", - отмечают в правительстве. В парке "Изумрудный" установят большой экран, на который будет идти прямая трансляция церемонии открытия, там в комфортной обстановке зрители смогут погрузиться в атмосферу шукшинского кинофестиваля. "Литературную делегацию в этом году представляют писатели: ответственный секретарь секретариата правления Союза писателей России Николай Иванов… Александр Вергелис… Ольга Старушко… Евгений Журавли… Илья Кочергин... Также в числе гостей Шукшинского фестиваля автор-исполнитель Кира Малыгина, ее концерты пройдут 23 и 24 июля в Барнауле и Бийске", - говорится в сообщении. Главным новшеством Шукшинского кинофестиваля в этом году станет организация новой площадки для молодежной аудитории – кинопарк "Шукшин молодой". Эта локация будет работать с 22 по 26 июля в парке "Изумрудный". Здесь пройдут кинопоказы анимационной и документальной программ, будет работать кинолекторий, "Фабрика кино", запись актерских визиток. Здесь же будет представлена спецпрограмма "Снято на Алтае". "Традиционно масштабным событием станет финальная часть фестиваля, которая состоится 26 июля в селе Сростки… В 16 часов (12.00 мск - ред.) зрителей приглашают на заключительную программу Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и награждение победителей ХXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля", - отметили в правительстве. С общей программой можно познакомиться на сайте минкультуры края в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023984746.html
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алтайский край, россия, республика алтай, никита михалков, лариса удовиченко , николай иванов
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Республика Алтай, Никита Михалков, Лариса Удовиченко , Николай Иванов
В Алтайском крае рассказали о программе шукшинского фестиваля
В Алтайском крае рассказали о программе фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"
БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Власти Алтайского края рассказали о программе Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который состоится с 18 по 26 июля.
"Стала известна программа Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". В этом году крупнейший фестиваль региона будет проходить на протяжении 9 дней на площадках 12 муниципальных образований, а количество всех мероприятий превысит сотню", - говорится в сообщении.
Программа фестиваля начнется 18 июля гастролями "Мастерской 12" Никиты Михалкова со спектаклем "12", в котором заняты 4 народных артиста России. А календарная неделя "Шукшинских дней" на Алтае стартует с творческого вечера еще одной народной артистки – Ларисы Удовиченко.
"Ее творческий вечер состоится 21 июля на сцене краевой филармонии, а на следующий день, 22 июля, Лариса Ивановна пройдет по "красной дорожке" и выступит на сцене театра драмы в программе церемонии открытия XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля", - отмечают в правительстве.
В парке "Изумрудный" установят большой экран, на который будет идти прямая трансляция церемонии открытия, там в комфортной обстановке зрители смогут погрузиться в атмосферу шукшинского кинофестиваля.
"Литературную делегацию в этом году представляют писатели: ответственный секретарь секретариата правления Союза писателей России Николай Иванов… Александр Вергелис… Ольга Старушко… Евгений Журавли… Илья Кочергин... Также в числе гостей Шукшинского фестиваля автор-исполнитель Кира Малыгина, ее концерты пройдут 23 и 24 июля в Барнауле и Бийске", - говорится в сообщении.
Главным новшеством Шукшинского кинофестиваля в этом году станет организация новой площадки для молодежной аудитории – кинопарк "Шукшин молодой". Эта локация будет работать с 22 по 26 июля в парке "Изумрудный". Здесь пройдут кинопоказы анимационной и документальной программ, будет работать кинолекторий, "Фабрика кино", запись актерских визиток. Здесь же будет представлена спецпрограмма "Снято на Алтае".
"Традиционно масштабным событием станет финальная часть фестиваля, которая состоится 26 июля в селе Сростки… В 16 часов (12.00 мск - ред.) зрителей приглашают на заключительную программу Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и награждение победителей ХXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля", - отметили в правительстве.
С общей программой можно познакомиться на сайте минкультуры края в разделе "Мероприятия".