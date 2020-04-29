Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко

"Поздравляю вас с днём рождения. Яркий талант, актёрское мастерство и обаяние помогли вам состояться на творческом поприще, завоевать профессиональное признание и симпатии зрителей. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, и потому надолго остаются в памяти любителей киноискусства", - говорится в поздравлении.