https://ria.ru/20230118/udovichenko-1845763811.html

Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника - РИА Новости, 18.01.2023

Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:12

2023-01-18T16:12

2023-01-18T17:27

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россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру".Спектакль "Новогодний переполох" с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой.Лариса Удовиченко — актриса театра и кино. Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Мэри Поппинс, до свидания", "Мертвые души", "Женатый холостяк", "Золотая мина".

https://ria.ru/20230110/krasko-1843825292.html

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россия, петрозаводск, лариса удовиченко , культура, новости культуры