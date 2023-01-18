https://ria.ru/20230118/udovichenko-1845763811.html
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника - РИА Новости, 18.01.2023
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:12
2023-01-18T16:12
2023-01-18T17:27
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру".Спектакль "Новогодний переполох" с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой.Лариса Удовиченко — актриса театра и кино. Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Мэри Поппинс, до свидания", "Мертвые души", "Женатый холостяк", "Золотая мина".
https://ria.ru/20230110/krasko-1843825292.html
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россия, петрозаводск, лариса удовиченко , культура, новости культуры
Культура, Россия, Петрозаводск, Лариса Удовиченко , Культура, Новости культуры
16:12 18.01.2023 (обновлено: 17:27 18.01.2023)
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника