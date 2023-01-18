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Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230118/udovichenko-1845763811.html
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника - РИА Новости, 18.01.2023
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:12
2023-01-18T17:27
культура
россия
петрозаводск
лариса удовиченко
культура
новости культуры
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру".Спектакль "Новогодний переполох" с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой.Лариса Удовиченко — актриса театра и кино. Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Мэри Поппинс, до свидания", "Мертвые души", "Женатый холостяк", "Золотая мина".
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россия, петрозаводск, лариса удовиченко , культура, новости культуры
Культура, Россия, Петрозаводск, Лариса Удовиченко , Культура, Новости культуры
16:12 18.01.2023 (обновлено: 17:27 18.01.2023)
 
Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАктриса Лариса Удовиченко
Актриса Лариса Удовиченко - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Лариса Удовиченко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру".
Спектакль "Новогодний переполох" с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой.

"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу", — указано в публикации.

Лариса Удовиченко — актриса театра и кино. Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Мэри Поппинс, до свидания", "Мертвые души", "Женатый холостяк", "Золотая мина".
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КультураРоссияПетрозаводскЛариса УдовиченкоКультураНовости культуры
 
 
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