Самая женственная: яркие роли и главные мужчины Ларисы Удовиченко
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Лариса Удовиченко в роли Ляли в Художественном фильме "Хорошо сидим!"
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Более сотни ролей в кино — благодаря необычайно женственной внешности, запоминающемуся голосу и оригинальным манерам она была востребована в профессии во все времена, ее любят миллионы зрителей. Личная жизнь сложилась не так безупречно, но есть любимая дочь, уютная, ею самой со вкусом обставленная квартира. У Ларисы Удовиченко сегодня юбилей. О ее судьбе и творчестве — в материале РИА Новости.
Актриса Лариса Удовиченко
Отец был военным врачом, служил в Австрии. Там она и родилась. Актерский ген достался явно от матери, окончившей Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но так и не реализовавшейся в профессии из-за работы мужа. Бесконечные разъезды утомляли и маленькую Ларису. Поэтому она была очень рада, когда семья наконец осела в Одессе.
В детстве Удовиченко занималась гимнастикой. Как признавалась в интервью, с пяти лет хотела стать актрисой. Получилось так, как она мечтала. В актерской школе при Одесской киностудии ее увидел режиссер Александр Павловский и пригласил в свою короткометражку "Счастливый Кукушкин" (1970). Дебют в кино состоялся.
Кадр из художественного фильма "Дочки-матери"
После школы Лариса приехала в Москву и подала документы сразу во все высшие театральные учебные заведения. В итоге оказалась во ВГИКе. Ей повезло попасть в творческую мастерскую великого режиссера Сергея Герасимова и замечательной актрисы Тамары Макаровой.
Герасимов снимал своих учеников. И Удовиченко досталась главная роль в его фильме "Дочки-матери" (1974). Это была очень удачная, талантливая работа, и мастер пригласил Ларису в следующую картину — она сыграла Аманду Бине в "Красном и черном" (1976).
© Одесская киностудия (1979)Кадр из сериала "Место встречи изменить нельзя"
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из сериала "Место встречи изменить нельзя"
Всесоюзная слава пришла к ней в 24 года — благодаря Маньке Облигации из мини-сериала Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Кстати, режиссер предлагал ей сыграть Вареньку, поскольку не видел в красивой, изящной девушке даму легкого поведения из криминальной среды. Но Лариса настояла на этой роли. И не прогадала.
© Мосфильм (1983)Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
© Мосфильм (1983)
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
Всего она снялась более чем в ста фильмах. Среди самых известных ее работ — миссис Бэнкс в "Мэри Поппинс, до свидания", Люся Виноградова в "Самой обаятельной и привлекательной", Адель в "Летучей мыши", Дарья в сериале "Даша Васильева. Любительница частного сыска", Зина в драме Глеба Панфилова "Валентина". А своей любимой актриса называет роль женщины, которая решилась на искусственное оплодотворение. Это в картине Владимира Зайцева "На кого Бог пошлет". Вероятно, легкая, незатейливая комедия 1994 года запомнилась ей благодаря ярким партнерам — Станиславу Садальскому, Константину Хабенскому, Андрею Чуманову.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР и народная артистка России, актриса Лариса Удовиченко
Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России, актриса Лариса Удовиченко
В театре Лариса Ивановна сыграла впервые почти через 30 лет с начала актерской карьеры. Она приняла предложение Виталия Соломина попробовать себя на сцене в комедийном спектакле "Сирена и Виктория". И дебют оказался удачным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Александр Голобородько и Лариса Удовиченко
Актеры Александр Голобородько и Лариса Удовиченко
В одном из интервью Удовиченко спросили, счастлива ли она. Актриса ответила: "В профессии да, в жизни нет". Замужем была трижды. Первый супруг — известный режиссер Александр Панкратов-Белый — был намного ее старше. Брак получился скорее фиктивным — юной артистке это помогло получить московскую прописку. О втором муже, режиссере Андрее Эшпае, она всегда тепло отзывается. Удивительно интеллигентный человек с внешностью чеховского героя. Но он чрезмерно ревновал — возле Ларисы всегда было много поклонников и ухажеров. И это погубило любовь. С бизнесменом и музыкантом Геннадием Болгариным все складывалось хорошо, родилась дочка Мария, но муж пристрастился к азартным играм. Удовиченко рассталась с ним, чтобы оградить себя и ребенка от навязчивых кредиторов супруга.
© Ленфильм (1978)Кадр из фильма "Летучая мышь"
© Ленфильм (1978)
Кадр из фильма "Летучая мышь"
"Для меня семья всегда была важнее моей профессии, — призналась она как-то. — Все свои силы, время и заботу я отдавала дочери". Сейчас Мария живет в Италии, где окончила киношколу.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Удовиченко перед началом премьеры фильма "Зачем России оперетта"
Актриса Лариса Удовиченко перед началом премьеры фильма "Зачем России оперетта"
Два года назад Лариса Удовиченко серьезно травмировала позвоночник. Сделали операцию, но врачи опасались полного обездвиживания. Обошлось, после долгой реабилитации артистка не только восстановилась, но и вышла на сцену.
© Мосфильм (1980)Кадр из фильма "Валентина"
© Мосфильм (1980)
Кадр из фильма "Валентина"
Лариса Ивановна продолжает сниматься в кино, играет в антрепризах. Выглядит замечательно, эффектно одевается. А еще любит уютно обустраивать свой дом, предпочитая антикварную мебель. "Я всегда жила, да, впрочем, и сейчас живу сердцем и эмоциями. По-другому не умею", — говорит она. И в этом секрет ее успеха у зрителей.