https://ria.ru/20250429/udovichenko-2012792568.html

Самая женственная: яркие роли и главные мужчины Ларисы Удовиченко

Самая женственная: яркие роли и главные мужчины Ларисы Удовиченко - РИА Новости, 29.04.2025

Самая женственная: яркие роли и главные мужчины Ларисы Удовиченко

Более сотни ролей в кино — благодаря необычайно женственной внешности, запоминающемуся голосу и оригинальным манерам она была востребована в профессии во все... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T14:31:00+03:00

культура

вгик

одесская киностудия

сергей герасимов

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лариса удовиченко

ленинградский институт театра, музыки и кинематографии

одесса

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Более сотни ролей в кино — благодаря необычайно женственной внешности, запоминающемуся голосу и оригинальным манерам она была востребована в профессии во все времена, ее любят миллионы зрителей. Личная жизнь сложилась не так безупречно, но есть любимая дочь, уютная, ею самой со вкусом обставленная квартира. У Ларисы Удовиченко сегодня юбилей. О ее судьбе и творчестве — в материале РИА Новости.Отец был военным врачом, служил в Австрии. Там она и родилась. Актерский ген достался явно от матери, окончившей Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но так и не реализовавшейся в профессии из-за работы мужа. Бесконечные разъезды утомляли и маленькую Ларису. Поэтому она была очень рада, когда семья наконец осела в Одессе.В детстве Удовиченко занималась гимнастикой. Как признавалась в интервью, с пяти лет хотела стать актрисой. Получилось так, как она мечтала. В актерской школе при Одесской киностудии ее увидел режиссер Александр Павловский и пригласил в свою короткометражку "Счастливый Кукушкин" (1970). Дебют в кино состоялся.После школы Лариса приехала в Москву и подала документы сразу во все высшие театральные учебные заведения. В итоге оказалась во ВГИКе. Ей повезло попасть в творческую мастерскую великого режиссера Сергея Герасимова и замечательной актрисы Тамары Макаровой.Герасимов снимал своих учеников. И Удовиченко досталась главная роль в его фильме "Дочки-матери" (1974). Это была очень удачная, талантливая работа, и мастер пригласил Ларису в следующую картину — она сыграла Аманду Бине в "Красном и черном" (1976).Всесоюзная слава пришла к ней в 24 года — благодаря Маньке Облигации из мини-сериала Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Кстати, режиссер предлагал ей сыграть Вареньку, поскольку не видел в красивой, изящной девушке даму легкого поведения из криминальной среды. Но Лариса настояла на этой роли. И не прогадала.Всего она снялась более чем в ста фильмах. Среди самых известных ее работ — миссис Бэнкс в "Мэри Поппинс, до свидания", Люся Виноградова в "Самой обаятельной и привлекательной", Адель в "Летучей мыши", Дарья в сериале "Даша Васильева. Любительница частного сыска", Зина в драме Глеба Панфилова "Валентина". А своей любимой актриса называет роль женщины, которая решилась на искусственное оплодотворение. Это в картине Владимира Зайцева "На кого Бог пошлет". Вероятно, легкая, незатейливая комедия 1994 года запомнилась ей благодаря ярким партнерам — Станиславу Садальскому, Константину Хабенскому, Андрею Чуманову.В театре Лариса Ивановна сыграла впервые почти через 30 лет с начала актерской карьеры. Она приняла предложение Виталия Соломина попробовать себя на сцене в комедийном спектакле "Сирена и Виктория". И дебют оказался удачным. В одном из интервью Удовиченко спросили, счастлива ли она. Актриса ответила: "В профессии да, в жизни нет". Замужем была трижды. Первый супруг — известный режиссер Александр Панкратов-Белый — был намного ее старше. Брак получился скорее фиктивным — юной артистке это помогло получить московскую прописку. О втором муже, режиссере Андрее Эшпае, она всегда тепло отзывается. Удивительно интеллигентный человек с внешностью чеховского героя. Но он чрезмерно ревновал — возле Ларисы всегда было много поклонников и ухажеров. И это погубило любовь. С бизнесменом и музыкантом Геннадием Болгариным все складывалось хорошо, родилась дочка Мария, но муж пристрастился к азартным играм. Удовиченко рассталась с ним, чтобы оградить себя и ребенка от навязчивых кредиторов супруга."Для меня семья всегда была важнее моей профессии, — призналась она как-то. — Все свои силы, время и заботу я отдавала дочери". Сейчас Мария живет в Италии, где окончила киношколу.Два года назад Лариса Удовиченко серьезно травмировала позвоночник. Сделали операцию, но врачи опасались полного обездвиживания. Обошлось, после долгой реабилитации артистка не только восстановилась, но и вышла на сцену.Лариса Ивановна продолжает сниматься в кино, играет в антрепризах. Выглядит замечательно, эффектно одевается. А еще любит уютно обустраивать свой дом, предпочитая антикварную мебель. "Я всегда жила, да, впрочем, и сейчас живу сердцем и эмоциями. По-другому не умею", — говорит она. И в этом секрет ее успеха у зрителей.

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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