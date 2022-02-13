И в горе, и в радости — звездные подружки, которые вместе годами
Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон
Актрисы сериала "Секс в большом городе" так правдоподобно играют подруг, что даже мысли нет о том, что в реальной жизни может быть иначе. В начале съемок они и правда неплохо ладили, но отношения быстро испортились.
Ким Кэттролл позже жаловалась, что они перестали даже созваниваться.
Исполнительница роли Саманты часто провоцировала коллег и на съемочной площадке. Особенно доставалось главной героине. Говорят, что конфликт между актрисами разгорелся из-за денег. Со второго сезона Сара Джессика Паркер была исполнительным продюсером проекта и зарабатывала гораздо больше коллег, что не устраивало Кэттролл. К тому же Ким неоднократно говорила прессе, что из-за сериала потеряла семью и не успела завести детей. На церемонии вручения премии "Эмми" в 2015-м актриса сидела отдельно от киноподруг.
Немало хлопот доставляла продюсерам и Кристин Дэвис. Наивная Шарлотта на экране, в жизни актриса больше напоминала Саманту, которая умудрилась закрутить роман даже с Крисом Нортоном, игравшим Мистера Бига. Звезда регулярно попадала на первые страницы таблоидов как героиня очередного скандала и неоднократно срывала съемки из-за проблем с алкоголем.
А вот у Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон дружба сложилась и в жизни. Актрисы были знакомы задолго до Sex and the City, снимались вместе еще в 1982 году в фильме "Мое тело, мое дитя". Время от времени в социальных сетях появляются их совместные фото с мероприятий. Недавно Сара в личном Instagram-аккаунте поздравила коллегу с режиссерским дебютом в мини-сериале "И просто так…"
Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон
Актрисы сериала "Секс в большом городе" так правдоподобно играют подруг, что даже мысли нет о том, что в реальной жизни может быть иначе. В начале съемок они и правда неплохо ладили, но отношения быстро испортились.
Ким Кэттролл позже жаловалась, что они перестали даже созваниваться.
Исполнительница роли Саманты часто провоцировала коллег и на съемочной площадке. Особенно доставалось главной героине. Говорят, что конфликт между актрисами разгорелся из-за денег. Со второго сезона Сара Джессика Паркер была исполнительным продюсером проекта и зарабатывала гораздо больше коллег, что не устраивало Кэттролл. К тому же Ким неоднократно говорила прессе, что из-за сериала потеряла семью и не успела завести детей. На церемонии вручения премии "Эмми" в 2015-м актриса сидела отдельно от киноподруг.
Немало хлопот доставляла продюсерам и Кристин Дэвис. Наивная Шарлотта на экране, в жизни актриса больше напоминала Саманту, которая умудрилась закрутить роман даже с Крисом Нортоном, игравшим Мистера Бига. Звезда регулярно попадала на первые страницы таблоидов как героиня очередного скандала и неоднократно срывала съемки из-за проблем с алкоголем.
А вот у Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон дружба сложилась и в жизни. Актрисы были знакомы задолго до Sex and the City, снимались вместе еще в 1982 году в фильме "Мое тело, мое дитя". Время от времени в социальных сетях появляются их совместные фото с мероприятий. Недавно Сара в личном Instagram-аккаунте поздравила коллегу с режиссерским дебютом в мини-сериале "И просто так…"
Лариса Удовиченко и Лариса Гузеева
Дружат с юности, со съемок фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Исполнительница роли Маньки Облигации была у подруги свидетельницей на свадьбе. С тех пор они поддерживают тесные отношения, о чем регулярно напоминают поклонникам в соцсетях. То барабульку вместе жарят, то отдыхают в Болгарии, где у обеих есть собственные апартаменты. В мае прошлого года бурные обсуждения вызвало совместное фото с празднования 66-летия Ларисы Удовиченко. Пользователи обвинили ведущую "Давай поженимся" в том, что она использовала фильтр, отредактировав только свое лицо, а про подругу забыла. Впрочем, настоящую женскую дружбу инстаграмом не испортить.
Лариса Удовиченко и Лариса Гузеева
Дружат с юности, со съемок фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Исполнительница роли Маньки Облигации была у подруги свидетельницей на свадьбе. С тех пор они поддерживают тесные отношения, о чем регулярно напоминают поклонникам в соцсетях. То барабульку вместе жарят, то отдыхают в Болгарии, где у обеих есть собственные апартаменты. В мае прошлого года бурные обсуждения вызвало совместное фото с празднования 66-летия Ларисы Удовиченко. Пользователи обвинили ведущую "Давай поженимся" в том, что она использовала фильтр, отредактировав только свое лицо, а про подругу забыла. Впрочем, настоящую женскую дружбу инстаграмом не испортить.
Ольга Ломоносова и Марина Александрова
Эти актрисы также часто делятся с подписчиками общими снимками. Дружат со времен учебы в Щукинском училище. Вместе с другими сокурсницами, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой, они объединились в женский клуб "Добрячок" — так в шутку девушки называют свою компанию в Instagram.
"Женской дружбы не бывает?! Нет, не слышали. Вот уже почти 20 лет мы опровергаем это странное высказывание с подругами, мы дружим весело, рьяно и против всех", — призналась Александрова в социальной сети.
Актрисы вместе ходят в кафе, пьют вино, путешествуют и воспитывают детей. Марина — крестная младшей дочери Ольги. Двадцатилетие дружбы подруги отметили совместным путешествием в Прагу.
Ольга Ломоносова и Марина Александрова
Эти актрисы также часто делятся с подписчиками общими снимками. Дружат со времен учебы в Щукинском училище. Вместе с другими сокурсницами, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой, они объединились в женский клуб "Добрячок" — так в шутку девушки называют свою компанию в Instagram.
"Женской дружбы не бывает?! Нет, не слышали. Вот уже почти 20 лет мы опровергаем это странное высказывание с подругами, мы дружим весело, рьяно и против всех", — призналась Александрова в социальной сети.
Актрисы вместе ходят в кафе, пьют вино, путешествуют и воспитывают детей. Марина — крестная младшей дочери Ольги. Двадцатилетие дружбы подруги отметили совместным путешествием в Прагу.
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз
Звезды фильма "Ангелы Чарли" — одна из самых прочных дружеских пар Голливуда. После съемок в культовой ленте некоторые журналисты даже намекали на что-то большее между девушками. Ведь актрисы, не боясь слухов, рассказывали, что иногда спят в одной кровати. Громкая свадьба убежденной холостячки Дрю Бэрримор с коллегой Уиллом Копелманом в 2012-м, где Кэмерон была подружкой невесты, окончательно убедила всех в искренности женской дружбы.
И сегодня, спустя 30 лет после знакомства, актрисы неразлучны. Они — соседи, вместе выгуливают собак, ходят на йогу и трогательно называют друг друга Пу-пу. Об этом 49-летняя Кэмерон рассказала во время интервью подруге в The Drew Barrymore Show.
"Это начиналось как классический мальчишеский юмор, потом превратилось в определение нежности и как-то прижилось. Нам это безумно нравится, и это никогда не изменится", — объяснила Дрю.
Визит в ток-шоу они отметили ярким постом в Instagram, который вызвал бурную реакцию как подписчиков, так и журналистов. Звезды нулевых предстали на фото с сияющими улыбками и прекрасным макияжем, но без тени ботокса и фильтров. Такая естественность восхитила поклонников.
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз
Звезды фильма "Ангелы Чарли" — одна из самых прочных дружеских пар Голливуда. После съемок в культовой ленте некоторые журналисты даже намекали на что-то большее между девушками. Ведь актрисы, не боясь слухов, рассказывали, что иногда спят в одной кровати. Громкая свадьба убежденной холостячки Дрю Бэрримор с коллегой Уиллом Копелманом в 2012-м, где Кэмерон была подружкой невесты, окончательно убедила всех в искренности женской дружбы.
И сегодня, спустя 30 лет после знакомства, актрисы неразлучны. Они — соседи, вместе выгуливают собак, ходят на йогу и трогательно называют друг друга Пу-пу. Об этом 49-летняя Кэмерон рассказала во время интервью подруге в The Drew Barrymore Show.
"Это начиналось как классический мальчишеский юмор, потом превратилось в определение нежности и как-то прижилось. Нам это безумно нравится, и это никогда не изменится", — объяснила Дрю.
Визит в ток-шоу они отметили ярким постом в Instagram, который вызвал бурную реакцию как подписчиков, так и журналистов. Звезды нулевых предстали на фото с сияющими улыбками и прекрасным макияжем, но без тени ботокса и фильтров. Такая естественность восхитила поклонников.
Пенелопа Крус и Сальма Хайек
У двух испаноязычных красоток тоже есть друг для друга нежное прозвище — Huevos, что переводится как "Яйца".
"Когда мы работали вместе и у нас еще не было детей, мы отдыхали гораздо больше, чем сейчас. Так что это был способ назвать друг друга ленивыми. Мы столько раз спали в одной постели, и мне все время казалось, что она вот-вот разбудит меня и назовет Huevos", — пояснила Пенелопа в интервью.
Много теплого о подруге знаменитая испанка сказала и в интервью Эллен Дедженерес в прошлом месяце. В частности, вспомнила, как та поддерживала ее в самом начале голливудской карьеры.
"Когда я впервые приехала в Лос-Анджелес, мы знали друг друга только по телефону, — рассказала Пенелопа. — Она встретила меня в аэропорту и говорит: "Ты не поедешь в отель. Ты поедешь ко мне домой, потому что поначалу это тяжело. И ты будешь чувствовать себя очень одиноко". Вот почему теперь мы как сестры".
Также Крус добавила, что разделяет пристрастие мексиканской подруги к совам и охотно поверит, что в ее доме водятся привидения, если та это подтвердит.
Сальма Хайек и Пенелопа Крус познакомились более 20 лет назад. К моменту выхода на экран их общего фильма "Бандитки" в 2006-м девушки уже хорошо знали друг друга.
Пенелопа Крус и Сальма Хайек
У двух испаноязычных красоток тоже есть друг для друга нежное прозвище — Huevos, что переводится как "Яйца".
"Когда мы работали вместе и у нас еще не было детей, мы отдыхали гораздо больше, чем сейчас. Так что это был способ назвать друг друга ленивыми. Мы столько раз спали в одной постели, и мне все время казалось, что она вот-вот разбудит меня и назовет Huevos", — пояснила Пенелопа в интервью.
Много теплого о подруге знаменитая испанка сказала и в интервью Эллен Дедженерес в прошлом месяце. В частности, вспомнила, как та поддерживала ее в самом начале голливудской карьеры.
"Когда я впервые приехала в Лос-Анджелес, мы знали друг друга только по телефону, — рассказала Пенелопа. — Она встретила меня в аэропорту и говорит: "Ты не поедешь в отель. Ты поедешь ко мне домой, потому что поначалу это тяжело. И ты будешь чувствовать себя очень одиноко". Вот почему теперь мы как сестры".
Также Крус добавила, что разделяет пристрастие мексиканской подруги к совам и охотно поверит, что в ее доме водятся привидения, если та это подтвердит.
Сальма Хайек и Пенелопа Крус познакомились более 20 лет назад. К моменту выхода на экран их общего фильма "Бандитки" в 2006-м девушки уже хорошо знали друг друга.
Николь Кидман и Наоми Уоттс
Еще один пример того, что дружба играет важную роль не только для души, но и для карьеры. Наоми Уоттс и Николь Кидман учились в одной австралийской школе и занимались вместе в театральной студии, правда, тогда еще не были лучшими подругами. В начале 90-х актрисы встретились на кастинге фильма "Флирт". На тот момент Кидман была куда успешнее, и она очень поддерживала Наоми. Уоттс долго не могла проявить себя и пережила пару нервных срывов. Вскоре ее заметил Дэвид Линч, и после картины "Малхолланд-драйв" в таланте актрисы никто не сомневался.
"Мы гордимся этим. Это так важно, что наша дружба выдержала несколько десятилетий," — призналась Наоми в интервью.
Поддерживали они друг друга и в личных делах. Во время громкого расставания с Томом Крузом в 2001 году Наоми переехала в дом Кидман в Мельбурне. А Николь была рядом, когда землячка переживала разрыв с Хитом Леджером. Через несколько лет актрисы отметят 40-летие дружбы.
Николь Кидман и Наоми Уоттс
Еще один пример того, что дружба играет важную роль не только для души, но и для карьеры. Наоми Уоттс и Николь Кидман учились в одной австралийской школе и занимались вместе в театральной студии, правда, тогда еще не были лучшими подругами. В начале 90-х актрисы встретились на кастинге фильма "Флирт". На тот момент Кидман была куда успешнее, и она очень поддерживала Наоми. Уоттс долго не могла проявить себя и пережила пару нервных срывов. Вскоре ее заметил Дэвид Линч, и после картины "Малхолланд-драйв" в таланте актрисы никто не сомневался.
"Мы гордимся этим. Это так важно, что наша дружба выдержала несколько десятилетий," — призналась Наоми в интервью.
Поддерживали они друг друга и в личных делах. Во время громкого расставания с Томом Крузом в 2001 году Наоми переехала в дом Кидман в Мельбурне. А Николь была рядом, когда землячка переживала разрыв с Хитом Леджером. Через несколько лет актрисы отметят 40-летие дружбы.
Стелла Маккартни и Кейт Мосс
Культовая модель 90-х также поддержала свою подругу в начале карьеры, когда дочь знаменитого битла решила покорить мир моды. В 1995-м уже известная к тому времени Кейт Мосс выступила на защите дипломной работы Стеллы, а потом неоднократно появлялась в ее нарядах на светских мероприятиях и звездных дорожках. За плечами у них 40 лет дружбы и совместная работа в кино. В фильме "Красиво жить не запретишь" (2016) и британском комедийном сериале "Еще по одной" (2012) Мэнди Флэтчера звезды мира моды сыграли самих себя.
Стелла Маккартни и Кейт Мосс
Культовая модель 90-х также поддержала свою подругу в начале карьеры, когда дочь знаменитого битла решила покорить мир моды. В 1995-м уже известная к тому времени Кейт Мосс выступила на защите дипломной работы Стеллы, а потом неоднократно появлялась в ее нарядах на светских мероприятиях и звездных дорожках. За плечами у них 40 лет дружбы и совместная работа в кино. В фильме "Красиво жить не запретишь" (2016) и британском комедийном сериале "Еще по одной" (2012) Мэнди Флэтчера звезды мира моды сыграли самих себя.