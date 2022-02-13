И в горе, и в радости — звездные подружки, которые вместе годами

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Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон

Актрисы сериала "Секс в большом городе" так правдоподобно играют подруг, что даже мысли нет о том, что в реальной жизни может быть иначе. В начале съемок они и правда неплохо ладили, но отношения быстро испортились.

Ким Кэттролл позже жаловалась, что они перестали даже созваниваться.

Исполнительница роли Саманты часто провоцировала коллег и на съемочной площадке. Особенно доставалось главной героине. Говорят, что конфликт между актрисами разгорелся из-за денег. Со второго сезона Сара Джессика Паркер была исполнительным продюсером проекта и зарабатывала гораздо больше коллег, что не устраивало Кэттролл. К тому же Ким неоднократно говорила прессе, что из-за сериала потеряла семью и не успела завести детей. На церемонии вручения премии "Эмми" в 2015-м актриса сидела отдельно от киноподруг.

Немало хлопот доставляла продюсерам и Кристин Дэвис. Наивная Шарлотта на экране, в жизни актриса больше напоминала Саманту, которая умудрилась закрутить роман даже с Крисом Нортоном, игравшим Мистера Бига. Звезда регулярно попадала на первые страницы таблоидов как героиня очередного скандала и неоднократно срывала съемки из-за проблем с алкоголем.

А вот у Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон дружба сложилась и в жизни. Актрисы были знакомы задолго до Sex and the City, снимались вместе еще в 1982 году в фильме "Мое тело, мое дитя". Время от времени в социальных сетях появляются их совместные фото с мероприятий. Недавно Сара в личном Instagram-аккаунте поздравила коллегу с режиссерским дебютом в мини-сериале "И просто так…"