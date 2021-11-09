Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/hayek-1758096955.html
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков - РИА Новости, 09.11.2021
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков
Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:12
2021-11-09T07:34
культура
сальма хайек
новости культуры
стиль жизни
лондон
эллен дедженерес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147522/63/1475226339_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_15c27a82bd946f80905da095b0c59d41.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail. По словам актрисы, лично она духов не видела. С паранормальными явлениями столкнулись в лондонском доме ее близкие и прислуга. Они стали жаловаться на то, что иногда пианино начинает играть само по себе, свет — включаться и выключаться, а двери — открываться. А 14-летняя дочь Хайек Валентина заявила, что даже видела нескольких привидений.И хотя актриса восприняла произошедшее с недоверием, все-таки пригласила медиума.Но вместо того, чтобы всех успокоить, эксперт только всех напугал. Сальма Хайек добавила, что когда он пытался "избавиться" от них, то с изгнанием одного привидения возникла проблема — оно не собиралось уходить. Речь шла о доброжелательном духе монахини. "Медиум настоял на том, что от этой монахини исходит хорошая энергия, и она остается", — рассказала актриса.Возможно, Сальма Хайек не обратила внимания на призраков, так как активно снималась в кино: в блокбастере Marvel "Вечные" (в России премьера состоялась в этот понедельник) и драме Ридли Скотта "Дома Гуччи" (выйдет в российских кинотеатрах 25 ноября).
https://ria.ru/20211027/eternals-1756296648.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147522/63/1475226339_148:0:1039:668_1920x0_80_0_0_08ba6e5e3d5c4dbdf3234be1821084b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сальма хайек, новости культуры, стиль жизни, лондон, эллен дедженерес
07:12 09.11.2021 (обновлено: 07:34 09.11.2021)
 
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков

Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее лондонском доме призраков

© Anonymous Content (2014)Кадр из фильма "Эверли"
Кадр из фильма Эверли
© Anonymous Content (2014)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail.
По словам актрисы, лично она духов не видела. С паранормальными явлениями столкнулись в лондонском доме ее близкие и прислуга. Они стали жаловаться на то, что иногда пианино начинает играть само по себе, свет — включаться и выключаться, а двери — открываться. А 14-летняя дочь Хайек Валентина заявила, что даже видела нескольких привидений.
И хотя актриса восприняла произошедшее с недоверием, все-таки пригласила медиума.
"Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, по крайней мере, им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено", — поделилась историей Хайек.
Но вместо того, чтобы всех успокоить, эксперт только всех напугал.
"Он нашел около двадцати призраков", — вспоминала актриса.
Сальма Хайек добавила, что когда он пытался "избавиться" от них, то с изгнанием одного привидения возникла проблема — оно не собиралось уходить. Речь шла о доброжелательном духе монахини. "Медиум настоял на том, что от этой монахини исходит хорошая энергия, и она остается", — рассказала актриса.
Возможно, Сальма Хайек не обратила внимания на призраков, так как активно снималась в кино: в блокбастере Marvel "Вечные" (в России премьера состоялась в этот понедельник) и драме Ридли Скотта "Дома Гуччи" (выйдет в российских кинотеатрах 25 ноября).
Кард из интервью с Сальмой Хайек и Анджелиной Джоли на канале Collider Interviews
27 октября, 03:26Культура
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
 
КультураСальма ХайекНовости культурыСтиль жизниЛондонЭллен Дедженерес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови