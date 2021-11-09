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Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков - РИА Новости, 09.11.2021
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков
Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:12
2021-11-09T07:12
2021-11-09T07:34
культура
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail. По словам актрисы, лично она духов не видела. С паранормальными явлениями столкнулись в лондонском доме ее близкие и прислуга. Они стали жаловаться на то, что иногда пианино начинает играть само по себе, свет — включаться и выключаться, а двери — открываться. А 14-летняя дочь Хайек Валентина заявила, что даже видела нескольких привидений.И хотя актриса восприняла произошедшее с недоверием, все-таки пригласила медиума.Но вместо того, чтобы всех успокоить, эксперт только всех напугал. Сальма Хайек добавила, что когда он пытался "избавиться" от них, то с изгнанием одного привидения возникла проблема — оно не собиралось уходить. Речь шла о доброжелательном духе монахини. "Медиум настоял на том, что от этой монахини исходит хорошая энергия, и она остается", — рассказала актриса.Возможно, Сальма Хайек не обратила внимания на призраков, так как активно снималась в кино: в блокбастере Marvel "Вечные" (в России премьера состоялась в этот понедельник) и драме Ридли Скотта "Дома Гуччи" (выйдет в российских кинотеатрах 25 ноября).
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сальма хайек, новости культуры, стиль жизни, лондон, эллен дедженерес
07:12 09.11.2021 (обновлено: 07:34 09.11.2021)
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков
Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее лондонском доме призраков
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает
Daily Mail.
По словам актрисы, лично она духов не видела. С паранормальными явлениями столкнулись в лондонском доме ее близкие и прислуга. Они стали жаловаться на то, что иногда пианино начинает играть само по себе, свет — включаться и выключаться, а двери — открываться. А 14-летняя дочь Хайек Валентина заявила, что даже видела нескольких привидений.
И хотя актриса восприняла произошедшее с недоверием, все-таки пригласила медиума.
"Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, по крайней мере, им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено", — поделилась историей Хайек.
Но вместо того, чтобы всех успокоить, эксперт только всех напугал.
"Он нашел около двадцати призраков", — вспоминала актриса.
Сальма Хайек добавила, что когда он пытался "избавиться" от них, то с изгнанием одного привидения возникла проблема — оно не собиралось уходить. Речь шла о доброжелательном духе монахини. "Медиум настоял на том, что от этой монахини исходит хорошая энергия, и она остается", — рассказала актриса.
Возможно, Сальма Хайек не обратила внимания на призраков, так как активно снималась в кино: в блокбастере Marvel "Вечные" (в России премьера состоялась в этот понедельник) и драме Ридли Скотта "Дома Гуччи" (выйдет в российских кинотеатрах 25 ноября).