https://ria.ru/20211109/hayek-1758096955.html

Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков

Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков - РИА Новости, 09.11.2021

Сальма Хайек рассказала, как избавлялась от обитавших в ее доме призраков

Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:12

2021-11-09T07:12

2021-11-09T07:34

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек в беседе с Эллен Дедженерес поделилась своим опытом о том, как выгнать привидений из своего дома, сообщает Daily Mail. По словам актрисы, лично она духов не видела. С паранормальными явлениями столкнулись в лондонском доме ее близкие и прислуга. Они стали жаловаться на то, что иногда пианино начинает играть само по себе, свет — включаться и выключаться, а двери — открываться. А 14-летняя дочь Хайек Валентина заявила, что даже видела нескольких привидений.И хотя актриса восприняла произошедшее с недоверием, все-таки пригласила медиума.Но вместо того, чтобы всех успокоить, эксперт только всех напугал. Сальма Хайек добавила, что когда он пытался "избавиться" от них, то с изгнанием одного привидения возникла проблема — оно не собиралось уходить. Речь шла о доброжелательном духе монахини. "Медиум настоял на том, что от этой монахини исходит хорошая энергия, и она остается", — рассказала актриса.Возможно, Сальма Хайек не обратила внимания на призраков, так как активно снималась в кино: в блокбастере Marvel "Вечные" (в России премьера состоялась в этот понедельник) и драме Ридли Скотта "Дома Гуччи" (выйдет в российских кинотеатрах 25 ноября).

https://ria.ru/20211027/eternals-1756296648.html

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сальма хайек, новости культуры, стиль жизни, лондон, эллен дедженерес