https://ria.ru/20200928/spasskaya-1577883091.html

На телеканале "Россия" выходит многосерийный фильм "Спасская"

Телеканал "Россия" начинает показ сериала "Спасская" о следователе уголовного розыска из Сочи, роль которой сыграла Карина Андоленко, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:40

2020-09-28T13:40

2020-09-28T13:40

культура

лариса удовиченко

кино и сериалы

новости культуры

ольга тумайкина

сочи

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости</strong>. Телеканал "Россия" начинает показ сериала "Спасская" о следователе уголовного розыска из Сочи, роль которой сыграла Карина Андоленко, сообщает пресс-служба телеканала. В сериале снимались также Илья Носков, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Роман Маякин и другие. Майор Анна Спасская всегда ведет себя сдержанно, но к ней в отдел переводят нового оперативника из Краснодара (Илья Носков), он презирает дисциплину и любит риск, чем быстро доводит всех коллег. Однако постепенно он становится надежным партнером главной героини. "Как мы решили в начале проекта, Спасская – это такая Лиса Алиса, со знаком плюс, но все равно Лиса. Она азартная, фанатичная по отношению к своей профессии, получает колоссальное удовольствие от работы, но совершенно не умеет уступать и абсолютно невнимательна к близким. Из-за того, что 24 часа в сутки Анна должна быть сильной на работе, в какой-то момент она разучилась быть слабой и доверчивой. Ей придется получить много уроков, прежде чем научиться гибкости и женственности, потерять все, чтобы построить жизнь заново. Да, она не идеальная героиня, и поэтому ее так интересно играть. Мне Спасская во многом близка, я так же обожаю свою работу и могу заниматься любимым делом круглосуточно", — рассказала исполнительница главной роли Карина Андоленко. Лариса Удовиченко играет ее бабушку, которая всегда готова прийти на помощь внучкам (Анне и Кире), но ей самой никак не удается справиться с колючим характером старинного друга и первой любви – капитана Григоровича (Михаил Жигалов). По словам режиссера Владимира Шевелькова, "Спасская" – не только "жесткий, реалистичный детектив, это еще и история про тех, кто разрывается между семьей и любимым делом"."Такого персонажа, как Ильин, у меня еще не было. Спасибо режиссеру за эту роль. Во всех профессиях есть такие люди-трудоголики, которые забывают и о семье, и о социуме – только вгрызаются в свою работу, а все остальное уходит на второй план. И вдруг человек теряет все: развод с женой, перевод в другой город... У него весь мир разрушен, и от этого он нервный, злой, плюс еще его особая манера добиваться информации, разыскивать. Это волк, который взял след и уже не отпустит, что дает высокий градус эмоций, и ты должен все время в кадре быть таким", - рассказал актер Илья Носков о своем персонаже. Многосерийный детектив "Спасская" построен по классической схеме: расследование одного дела занимает две серии. В каждой истории – новые персонажи в исполнении Алики Смеховой, Артема Осипова, Аллы Югановой, Дмитрия Ульянова, Евгения Сидихина, Ольги Тумайкиной, Елены Захаровой и многих других.Премьера проекта состоится на канале "Россия" 28 сентября в 21:20.

https://ria.ru/20200928/streltsov-1577868736.html

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса удовиченко , кино и сериалы, новости культуры, ольга тумайкина, сочи