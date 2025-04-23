https://ria.ru/20250423/putin-2012978870.html

Путин наградил Ларису Удовиченко орденом

Путин наградил Ларису Удовиченко орденом - РИА Новости, 23.04.2025

Путин наградил Ларису Удовиченко орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:39:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

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новости культуры

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Удовиченко Ларису Ивановну - артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, лариса удовиченко , новости культуры