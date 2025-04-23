https://ria.ru/20250423/putin-2012978870.html
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:39:00+03:00
2025-04-23T15:39:00+03:00
2025-04-23T15:43:00+03:00
культура
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Удовиченко Ларису Ивановну - артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, лариса удовиченко , новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Лариса Удовиченко , Новости культуры
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"