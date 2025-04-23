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Путин наградил Ларису Удовиченко орденом - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:39 23.04.2025 (обновлено: 15:43 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/putin-2012978870.html
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом - РИА Новости, 23.04.2025
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:39:00+03:00
2025-04-23T15:43:00+03:00
культура
россия
владимир путин
лариса удовиченко
новости культуры
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Удовиченко Ларису Ивановну - артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html
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россия, владимир путин, лариса удовиченко , новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Лариса Удовиченко , Новости культуры
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом

Путин наградил Ларису Удовиченко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Удовиченко
Актриса Лариса Удовиченко - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актриса Лариса Удовиченко . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" артистку Ларису Удовиченко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Удовиченко Ларису Ивановну - артистку, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в указе.
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 15:32
 
КультураРоссияВладимир ПутинЛариса УдовиченкоНовости культуры
 
 
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