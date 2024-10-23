https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы - РИА Новости, 23.10.2024

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией 17 февраля 1857 года. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:21

2024-10-23T17:21

2024-10-23T17:21

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венесуэла

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Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией 17 февраля 1857 года.Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой установлены 14 марта 1945 года. По решению советского правительства 13 июня 1952 года они были прерваны в связи с отсутствием в Венесуэле условий для нормальной деятельности советских представителей. 16 апреля 1970 года дипотношения восстановили на уровне посольств.Правительство Венесуэлы признало Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР в декабре 1991 года. В мае 1996 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой (вступил в силу 2 июня 1997 года).В 2021-2023 годы было подписано свыше 70 двусторонних документов.Отношения России и Венесуэлы динамично развиваются в русле стратегического партнерства. Важными вехами российско-венесуэльских отношений стали первый в истории визит президента Российской Федерации в Венесуэлу (26-27 ноября 2008 года) и поездка в Каракас председателя правительства Российской Федерации (2 апреля 2010 года), способствовавшие приданию нового импульса стратегическому партнерству стран в политической, торгово-экономической, энергетической, финансовой, научной, военно-технической и других сферах. По итогам визитов были подписаны более 40 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области культуры, высшего образования, спорта, а также о взаимном признании и эквивалентности дипломов.В июле 2013 года состоялся рабочий визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он принял участие в работе второго саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили настрой на сохранение конструктивной преемственности в двусторонних отношениях. В январе 2015 года состоялась встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро в ходе краткого визита последнего в Россию в рамках турне по нефтепроизводящим странам.9 мая 2015 года президент Венесуэлы принял участие в праздновании в Москве 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В тот же год лидеры двух стран встречались в сентябре "на полях" торжественных мероприятий в Пекине (Китай) по случаю окончания Второй мировой войны и в ноябре в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране (Иран). В октябре 2016 года в Стамбуле (Турция) прошла встреча президентов России и Венесуэлы в рамках Мирового энергетического конгресса. 4 октября 2017 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, политического и торгово-экономического взаимодействия. Николас Мадуро также принял участие в работе форума "Российская энергетическая неделя". 9 июля 2018 года состоялась краткая беседа премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкаре (Турция), перед началом торжественной церемонии вступления Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции. 5 декабря 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне основное внимание было уделено вопросам углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества. 25 сентября 2019 года Николас Мадуро вновь посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, ключевые международные и региональные темы. В 2023 году лидеры России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро дважды общались по телефону: 4 мая и 21 декабря. В марте и в августе 2019 года ноябре 2020 года, июне 2022 года и в октябре 2023 года Россию с рабочими визитами посещала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.10 марта 2022 года в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.27 сентября 2024 вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко провел встречу с исполнительным вице-президентом, вице-президентом по экономике, министром народной власти по нефти Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес. Дмитрий Чернышенко вручил ей орден Дружбы. В ходе визита также прошла встреча Делси Родригес с вице-премьером правительства России Александром Новаком "на полях" международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.Весомой составляющей политического диалога остаются насыщенные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран.Министры иностранных дел Венесуэлы посещали Россию с официальными визитами в октябре 2008 года, октябре 2014 года, июне и ноябре 2021 года, июле 2022 года и в ноябре 2023 года; с рабочими визитами – в мае 2003 года, мае 2014 года, мае 2015 года, мае 2019 года, июне 2020 года, октябре 2022 года и ноябре 2023 года. Официальные визиты главы российского МИД в Венесуэлу состоялись в декабре 2003 года и августе 2011 года. 7 февраля 2020 года и 18 апреля 2023 года Сергей Лавров посетил Каракас с рабочими визитами, в ходе которых он был принят президентом Николасом Мадуро. 20 февраля 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Венесуэлу в рамках турне по странам Латинской Америки. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которому передал послание президента России Владимира Путина, провел переговоры с исполнительным вице-президентом Делси Родригес и министром иностранных дел Иваном Хилем. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также на регулярной основе встречаются "на полях" различных международных мероприятий. 11 июня 2024 года состоялась встреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова с Иваном Хилем "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 25 сентября 2024 года они встретились "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.На системной основе проводятся межмидовские консультации по актуальным международным проблемам и вопросам двусторонних отношений.Поступательно развивается межпарламентское сотрудничество. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес Гомес, возглавил венесуэльскую делегацию на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка" (29 сентября – 3 октября 2023 года).По итогам встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Национальной Ассамблеей Венесуэлы. Хорхе Родригес Гомес также встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Проводятся встречи министров финансов и энергетики двух стран. В последние годы венесуэльские представители принимают активное участие в работе Петербургского международного экономического форума.28 февраля 2023 года состоялся визит в Венесуэлу секретаря Совета Безопасности России (2008-2024) Николая Патрушева. 27 февраля 2024 года Николай Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой в столице Никарагуа Манагуа.Основным механизмом развития торгово-экономического взаимодействия России и Венесуэлы является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ). Очередное, 17-е заседание КВУ состоялось 16 октября 2023 года в Москве. На многосторонних площадках Россия и Венесуэла последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, сохранение главенствующей роли ООН, верховенства международного права, отстаивают принципы уважения суверенитета, территориальной целостности и равенства государств. Москва и Каракас солидарны в недопустимости вмешательства во внутренние дела, использования односторонних принудительных мер в качестве инструмента давления.Отмечается поступательный рост объемов двусторонней торговли, которые за последние пять лет выросли на 77%. По итогам 2021 года оборот внешней торговли России и Венесуэлы составил 149,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 147,9 миллиона долларов и импорт – 1,8 миллиона долларов. Основу экспорта составляют такие товарные группы как машины и оборудование, фармацевтическая продукция, удобрения, сельскохозяйственная продукция, изделия из черных металлов и др.; импорта – сельскохозяйственная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус и др.В 2022 году двусторонний товарооборот вырос на 0,5% по сравнению с 2021 годом. Российский экспорт увеличился на 0,5%, импорт из Венесуэлы уменьшился на 2,2%.По итогам января-августа 2023 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 57,2%.В январе-июле 2024 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Реализуется множество двусторонних проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, медицине и других областях.Российские компании выразили заинтересованность в модернизации и строительстве в Венесуэле энергетических объектов, поставках оборудования для транспортировки нефти и газа, в проектах в области цифровизации венесуэльской нефтегазовой промышленности.В настоящее время в Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий (СП) Росзарубежнефти и PDVSA, а также два СП, которые предоставляют нефтесервисные услуги, общая добыча пяти СП составляет около 120 тысяч баррелей в сутки. Россия и Венесуэла намерены увеличить долю расчетов в национальных валютах по внешнеторговым контрактам. В Венесуэле действует система расчетов по картам "Мир". Развивается сотрудничество в высокотехнологичных областях, прежде всего в сфере мирного космоса. Стартовал проект по размещению в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС, которая позволит потребителям использовать на территории страны высокоточную навигацию на транспорте, в сельском хозяйстве, при строительстве критичных и сложных промышленных и нефтедобывающих объектов.Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы развивается на основе межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года.В 2005 году в Каракасе были подписаны первые контракты в области ВТС. В частности, был заключен контракт на поставку российских автоматов Калашникова (АК-103), которые в 2006 году поступили на вооружение венесуэльской армии.Также были поставлены вертолеты марки Ми, зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1", истребители марки Су, другое вооружение и военная техника. В настоящее время вооруженные силы Венесуэлы почти полностью оснащены российской техникой (кроме транспортной авиации и флота). В марте 2019 года в Венесуэле был открыт тренировочный вертолетный центр, в котором венесуэльские летчики смогут научиться управлять вертолетами Ми. По договоренности сторон венесуэльский персонал проходил в России обучение правилам эксплуатации российских тренажеров, различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажерами. В центре летчики Венесуэлы смогут проходить обучение по эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближеных к реальности. В 2001 году был подписан контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы. В июле 2023 года посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно. Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.Представители Венесуэлы традиционно участвуют в работе Московской конференции по безопасности, в последние годы в формате видеоконференцсвязи. Военнослужащие Венесуэлы участвуют Армейских международных игр. В 2022 году в Венесуэле в рамках VIII Армейских международных игр прошли международные состязания снайперов "Снайперский рубеж". Конкурс впервые проходил в Южной Америке. Налаживается сотрудничество в области медицины и здравоохранения.Российские фармпредприятия расширяют линейку поставляемой в Каракас продукции, включая инсулин, противогриппозные вакцины и другие лекарственные препараты. Всего российской стороной было поставлено семь миллионов единиц инсулина. В 2024 году планируется запустить производство инсулина в Венесуэле.По линии Роспотребнадзора идет работа по оснащению созданного в декабре 2022 года российско-венесуэльского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней.Развивается взаимодействие в области образования и культурно-гуманитарной сферы.Традиционно высоко востребованы среди венесуэльской молодежи стипендии на обучение в России (в 2023/2024 учебном году Венесуэле выделено 200 мест в российских вузах).В сентябре 2023 года была запущена работа Центра открытого образования в столице Венесуэлы, где любой желающий может бесплатно пройти курсы русского языка и познакомиться с русской культурой. Планируется возобновление деятельности в Венесуэле Российского центра науки и культуры.Знаковым событием стало открытие в июле 2023 года в Москве переданного венесуэльским правительством в дар российской столице памятника национальному герою Венесуэлы, выдающемуся полководцу и политику Симону Боливару (1783-1830), боровшемуся за независимость страны. В феврале 2024 года в Каракасе в парке Эсекьель Самора был открыт бюст Александру Пушкину. В торжественной церемонии принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Важным событием стало участие представительной российской делегации в V Боливарианских играх АЛБА, которые прошли 21-29 апреля 2023 года.Налажено стабильное прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом, а также между целым рядом российских городов и венесуэльской курортной зоной (островом Маргарита), что способствует увеличению туристического потока из России.С мая 2021 года, когда Россию и Венесуэлу связали сначала прямые рейсы, эту карибскую страну посетили уже 30 тысяч россиян (на сентябрь 2023 года).Объем туристического потока из России на остров Маргарита вырос за январь-июль 2024 года до 12 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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