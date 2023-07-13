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Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод - РИА Новости, 13.07.2023
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06:25 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/venesuela-1883881192.html
Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод
Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод - РИА Новости, 13.07.2023
Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод
Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:25
2023-07-13T06:25
венесуэла
россия
каракас
александр михеев
ак-103
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним. "Пока сейчас говорить точно о запуске (завода - ред.) не могу, надеемся, что это будет 2024 год", - сказал посол. "Строительство идет в соответствии с графиком, там есть, как и на любом строящемся объекте, свои сложности, они могут быть вызваны разными причинами. Я на этом заводе бываю регулярно, минимум раз в полгода, темпы строительства совершенно очевидны. Прогресс налицо", - добавил он. Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.
https://ria.ru/20230614/kalashnikov-1878186825.html
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венесуэла, россия, каракас, александр михеев, ак-103, рособоронэкспорт
Венесуэла, Россия, Каракас, Александр Михеев, АК-103, Рособоронэкспорт
Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод

Посол России в Венесуэле надеется на открытие "Калашниковым" завода в стране в 2024 году

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Оружейное производство на заводе концерна "Калашников"
Оружейное производство на заводе концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Оружейное производство на заводе концерна "Калашников". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.
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"Пока сейчас говорить точно о запуске (завода - ред.) не могу, надеемся, что это будет 2024 год", - сказал посол.
"Строительство идет в соответствии с графиком, там есть, как и на любом строящемся объекте, свои сложности, они могут быть вызваны разными причинами. Я на этом заводе бываю регулярно, минимум раз в полгода, темпы строительства совершенно очевидны. Прогресс налицо", - добавил он.
Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.
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ВенесуэлаРоссияКаракасАлександр МихеевАК-103Рособоронэкспорт
 
 
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