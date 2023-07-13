https://ria.ru/20230713/venesuela-1883881192.html

Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод

Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод - РИА Новости, 13.07.2023

Посол России в Венесуэле предположил, когда "Калашников" откроет завод

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:25

2023-07-13T06:25

2023-07-13T06:25

венесуэла

россия

каракас

александр михеев

ак-103

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может быть введен в строй в 2024 году, пока точную дату запуска назвать сложно, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним. "Пока сейчас говорить точно о запуске (завода - ред.) не могу, надеемся, что это будет 2024 год", - сказал посол. "Строительство идет в соответствии с графиком, там есть, как и на любом строящемся объекте, свои сложности, они могут быть вызваны разными причинами. Я на этом заводе бываю регулярно, минимум раз в полгода, темпы строительства совершенно очевидны. Прогресс налицо", - добавил он. Контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода уже несколько раз переносились. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год. Позднее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что строительство будет завершено, несмотря на существующие проблемы.

https://ria.ru/20230614/kalashnikov-1878186825.html

https://ria.ru/20230519/kalashnikov-1872816410.html

венесуэла

россия

каракас

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венесуэла, россия, каракас, александр михеев, ак-103, рособоронэкспорт