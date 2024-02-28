https://ria.ru/20240228/patrushev-1929897176.html
Патрушев встретился с коллегой из Венесуэлы
Патрушев встретился с коллегой из Венесуэлы - РИА Новости, 28.02.2024
Патрушев встретился с коллегой из Венесуэлы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:38
2024-02-28T05:38
2024-02-28T05:38
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ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и противодействия "цветным революциям". "Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. Обсуждены вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области обеспечения общественной и государственной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере противодействия "цветным революциям". Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам международной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. В ходе переговоров Патрушев подчеркнул, что Россия и Венесуэла сообща работают над построением справедливого многополярного миропорядка, защитой норм международного права, борются с односторонними санкциями, укрепляют авторитет ООН.
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венесуэла, россия, никарагуа, николай патрушев, оон, в мире
Венесуэла, Россия, Никарагуа, Николай Патрушев, ООН, В мире
Патрушев встретился с коллегой из Венесуэлы
Патрушев обсудил с коллегой из Венесуэлы борьбу с террором и экстремизмом