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Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве

Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве - РИА Новости, 20.07.2023

Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве

Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T00:24

2023-07-20T00:24

2023-07-20T00:24

в мире

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венесуэла

симон боливар

николас мадуро

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. "Освободитель Симон Боливар едет по Москве, отмечая 240-летие со дня своего рождения! В великолепном исполнении венесуэльского скульптора Хесуса Мануэля Суэскуна Кинтеро. Нас наполняет глубокая гордость тем, что идеал и пример Боливара теперь на виду у молодежи и народа России", - написал Мадуро в своем блоге в Twitter. В минувшую среду состоялась церемония открытия памятника лидеру борьбы за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару в сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в Москве. Руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что памятник символизирует дружбу между Венесуэлой и Россией, а также пригласил всех присутствующих на церемонии на ежегодный фестиваль культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет с 21 по 30 июня в саду Эрмитаж в Москве.

https://ria.ru/20230717/sotrudnichestvo-1884707548.html

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