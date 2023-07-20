Рейтинг@Mail.ru
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/pamyatnik-1885187265.html
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве
Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:24
2023-07-20T00:24
в мире
москва
венесуэла
симон боливар
николас мадуро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/54/1550575437_0:17:3001:1705_1920x0_80_0_0_f1ae1f871a6c64b4f5e404b09ffd131e.jpg
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. "Освободитель Симон Боливар едет по Москве, отмечая 240-летие со дня своего рождения! В великолепном исполнении венесуэльского скульптора Хесуса Мануэля Суэскуна Кинтеро. Нас наполняет глубокая гордость тем, что идеал и пример Боливара теперь на виду у молодежи и народа России", - написал Мадуро в своем блоге в Twitter. В минувшую среду состоялась церемония открытия памятника лидеру борьбы за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару в сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в Москве. Руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что памятник символизирует дружбу между Венесуэлой и Россией, а также пригласил всех присутствующих на церемонии на ежегодный фестиваль культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет с 21 по 30 июня в саду Эрмитаж в Москве.
https://ria.ru/20230717/sotrudnichestvo-1884707548.html
москва
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/54/1550575437_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_6ea32c2f83b9042034b385b920dfb5d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, венесуэла, симон боливар, николас мадуро
В мире, Москва, Венесуэла, Симон Боливар, Николас Мадуро
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве

Президент Венесуэлы Мадуро приветствовал установку памятника Боливару в Москве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
"Освободитель Симон Боливар едет по Москве, отмечая 240-летие со дня своего рождения! В великолепном исполнении венесуэльского скульптора Хесуса Мануэля Суэскуна Кинтеро. Нас наполняет глубокая гордость тем, что идеал и пример Боливара теперь на виду у молодежи и народа России", - написал Мадуро в своем блоге в Twitter.
В минувшую среду состоялась церемония открытия памятника лидеру борьбы за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару в сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в Москве. Руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что памятник символизирует дружбу между Венесуэлой и Россией, а также пригласил всех присутствующих на церемонии на ежегодный фестиваль культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет с 21 по 30 июня в саду Эрмитаж в Москве.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Новак и министр нефти Венесуэлы обсудили двустороннее сотрудничество
17 июля, 17:23
 
В миреМоскваВенесуэлаСимон БоливарНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала