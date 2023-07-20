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Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве
Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:24
2023-07-20T00:24
2023-07-20T00:24
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Установка памятника освободителю Симону Боливару в Москве наполняет венесуэльцев гордостью, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. "Освободитель Симон Боливар едет по Москве, отмечая 240-летие со дня своего рождения! В великолепном исполнении венесуэльского скульптора Хесуса Мануэля Суэскуна Кинтеро. Нас наполняет глубокая гордость тем, что идеал и пример Боливара теперь на виду у молодежи и народа России", - написал Мадуро в своем блоге в Twitter. В минувшую среду состоялась церемония открытия памятника лидеру борьбы за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару в сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в Москве. Руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что памятник символизирует дружбу между Венесуэлой и Россией, а также пригласил всех присутствующих на церемонии на ежегодный фестиваль культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет с 21 по 30 июня в саду Эрмитаж в Москве.
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в мире, москва, венесуэла, симон боливар, николас мадуро
В мире, Москва, Венесуэла, Симон Боливар, Николас Мадуро
Президент Венесуэлы приветствовал установку памятника Боливару в Москве
Президент Венесуэлы Мадуро приветствовал установку памятника Боливару в Москве