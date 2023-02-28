https://ria.ru/20230228/venesuela-1854989405.html

Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям"

Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям" - РИА Новости, 28.02.2023

Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Каракасе перспективы сотрудничества России и Венесуэлы по линии спецслужб и правоохранительных... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:55

2023-02-28T23:55

2023-02-28T23:55

венесуэла

россия

николай патрушев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Каракасе перспективы сотрудничества России и Венесуэлы по линии спецслужб и правоохранительных органов, отдельное внимание уделялось противодействию "цветным революциям", сообщил аппарат российского Совбеза. В Каракасе состоялись российско-венесуэльские консультации по безопасности, их провели Патрушев и генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра с участием представителей министерств и ведомств обеих стран. Участники обменялись мнениями по ситуации в международных отношениях, в том числе обсудили обстановку в Латинской Америке. С российской стороны в консультациях участвовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20230211/venesuela-1851416307.html

венесуэла

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венесуэла, россия, николай патрушев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире