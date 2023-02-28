https://ria.ru/20230228/venesuela-1854989405.html
Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям"
Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям" - РИА Новости, 28.02.2023
Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Каракасе перспективы сотрудничества России и Венесуэлы по линии спецслужб и правоохранительных... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:55
2023-02-28T23:55
2023-02-28T23:55
венесуэла
россия
николай патрушев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Каракасе перспективы сотрудничества России и Венесуэлы по линии спецслужб и правоохранительных органов, отдельное внимание уделялось противодействию "цветным революциям", сообщил аппарат российского Совбеза. В Каракасе состоялись российско-венесуэльские консультации по безопасности, их провели Патрушев и генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра с участием представителей министерств и ведомств обеих стран. Участники обменялись мнениями по ситуации в международных отношениях, в том числе обсудили обстановку в Латинской Америке. С российской стороны в консультациях участвовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20230211/venesuela-1851416307.html
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венесуэла, россия, николай патрушев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Венесуэла, Россия, Николай Патрушев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям"
Секретарь Совбеза России Патрушев обсудил в Венесуэле противодействие "цветным революциям"