Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие новости", сообщил глава латиноамериканского государства Николас Мадуро.
"Вице-президент только что вернулась из Москвы, где провела серию встреч. Одна из них была с производителем и научной лабораторией, которая делает российскую вакцину. Мы гарантировали более 10 миллионов доз... Надеемся, что в январе-феврале-марте-апреле-мае будет 10 миллионов доз. Также Венесуэла будет производить вакцину здесь, мы напряженно работаем над темой", - сказал Мадуро.
При этом на кадрах, которые транслировались в Twitter президента, была показана встреча Родригес с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
"Она (Родригес – ред.) везет хорошие новости в этом плане… Она меня проинформировала о хороших новостях по всему фронту наших взаимоотношений с Россией и в особенности по тому, зачем я ее отправил в Москву, – достичь соглашений о российской вакцине для миллионов людей. Надеюсь также на китайскую и кубинскую вакцины", - добавил Мадуро.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
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