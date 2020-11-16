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https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584759870.html
Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"
Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T01:56
2020-11-16T01:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
делси родригес
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
николас мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие новости", сообщил глава латиноамериканского государства Николас Мадуро.При этом на кадрах, которые транслировались в Twitter президента, была показана встреча Родригес с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым."Она (Родригес – ред.) везет хорошие новости в этом плане… Она меня проинформировала о хороших новостях по всему фронту наших взаимоотношений с Россией и в особенности по тому, зачем я ее отправил в Москву, – достичь соглашений о российской вакцине для миллионов людей. Надеюсь также на китайскую и кубинскую вакцины", - добавил Мадуро."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584676748.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, делси родригес, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, николас мадуро, воз, москва, венесуэла, в мире

Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"

01:56 16.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие новости", сообщил глава латиноамериканского государства Николас Мадуро.
"Вице-президент только что вернулась из Москвы, где провела серию встреч. Одна из них была с производителем и научной лабораторией, которая делает российскую вакцину. Мы гарантировали более 10 миллионов доз... Надеемся, что в январе-феврале-марте-апреле-мае будет 10 миллионов доз. Также Венесуэла будет производить вакцину здесь, мы напряженно работаем над темой", - сказал Мадуро.
При этом на кадрах, которые транслировались в Twitter президента, была показана встреча Родригес с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
"Она (Родригес – ред.) везет хорошие новости в этом плане… Она меня проинформировала о хороших новостях по всему фронту наших взаимоотношений с Россией и в особенности по тому, зачем я ее отправил в Москву, – достичь соглашений о российской вакцине для миллионов людей. Надеюсь также на китайскую и кубинскую вакцины", - добавил Мадуро.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 06:03Распространение нового коронавируса
Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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