https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584759870.html

Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"

Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:56

2020-11-16T01:56

2020-11-16T01:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

делси родригес

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела в Москве встречу с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и везет в страну "хорошие новости", сообщил глава латиноамериканского государства Николас Мадуро.При этом на кадрах, которые транслировались в Twitter президента, была показана встреча Родригес с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым."Она (Родригес – ред.) везет хорошие новости в этом плане… Она меня проинформировала о хороших новостях по всему фронту наших взаимоотношений с Россией и в особенности по тому, зачем я ее отправил в Москву, – достичь соглашений о российской вакцине для миллионов людей. Надеюсь также на китайскую и кубинскую вакцины", - добавил Мадуро."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584676748.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

россия

москва

венесуэла

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