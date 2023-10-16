https://ria.ru/20231016/novak-1903031358.html

Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах

Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 16.10.2023

Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах

Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:29

2023-10-16T12:29

2023-10-16T13:00

экономика

россия

венесуэла

александр новак

москва

pdvsa

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран."Успешно реализуются совместные проекты в области добычи нефти. И мы наметили здесь пути дальнейшего развития сотрудничества и увеличения объемов добычи", - сказал он по итогам межправкомиссии России и Венесуэлы."Договорились увеличить расчеты в национальных валютах", - сказал Новак."Есть перспектива сотрудничества в газовой отрасли. Но там сейчас юридически идет ликвидация старого предприятия. И после этого можно будет уже обсуждать какие-то конкретные месторождения. Идет урегулирования тех старых вопросов, которые накоплены были", - сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии."У них (у Венесуэлы - ред.) задача по наращиванию добычи. Предприятия работают, перевыполняют план, эти пять совместных предприятий. Сейчас на 16% перевыполнение", - сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.По словам вице-премьера, добыча нефти совместными предприятиями России и Венесуэлы в прошлом году составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше.Семнадцатая Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством Новака и министра нефти Венесуэлы, президента PDVSA Педро Тельечеа.

https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902392029.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409444.html

россия

венесуэла

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, венесуэла, александр новак, москва, pdvsa