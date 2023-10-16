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Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 16.10.2023
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12:29 16.10.2023 (обновлено: 13:00 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/novak-1903031358.html
Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах
Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 16.10.2023
Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах
Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:29
2023-10-16T13:00
экономика
россия
венесуэла
александр новак
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран."Успешно реализуются совместные проекты в области добычи нефти. И мы наметили здесь пути дальнейшего развития сотрудничества и увеличения объемов добычи", - сказал он по итогам межправкомиссии России и Венесуэлы."Договорились увеличить расчеты в национальных валютах", - сказал Новак."Есть перспектива сотрудничества в газовой отрасли. Но там сейчас юридически идет ликвидация старого предприятия. И после этого можно будет уже обсуждать какие-то конкретные месторождения. Идет урегулирования тех старых вопросов, которые накоплены были", - сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии."У них (у Венесуэлы - ред.) задача по наращиванию добычи. Предприятия работают, перевыполняют план, эти пять совместных предприятий. Сейчас на 16% перевыполнение", - сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.По словам вице-премьера, добыча нефти совместными предприятиями России и Венесуэлы в прошлом году составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше.Семнадцатая Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством Новака и министра нефти Венесуэлы, президента PDVSA Педро Тельечеа.
https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902392029.html
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экономика, россия, венесуэла, александр новак, москва, pdvsa
Экономика, Россия, Венесуэла, Александр Новак, Москва, PDVSA
Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах

Новак: Россия и Венесуэла наметили пути дальнейшего сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран.
"Успешно реализуются совместные проекты в области добычи нефти. И мы наметили здесь пути дальнейшего развития сотрудничества и увеличения объемов добычи", - сказал он по итогам межправкомиссии России и Венесуэлы.
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"Договорились увеличить расчеты в национальных валютах", - сказал Новак.
"Есть перспектива сотрудничества в газовой отрасли. Но там сейчас юридически идет ликвидация старого предприятия. И после этого можно будет уже обсуждать какие-то конкретные месторождения. Идет урегулирования тех старых вопросов, которые накоплены были", - сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.
"У них (у Венесуэлы - ред.) задача по наращиванию добычи. Предприятия работают, перевыполняют план, эти пять совместных предприятий. Сейчас на 16% перевыполнение", - сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.
По словам вице-премьера, добыча нефти совместными предприятиями России и Венесуэлы в прошлом году составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше.
Семнадцатая Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством Новака и министра нефти Венесуэлы, президента PDVSA Педро Тельечеа.
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ЭкономикаРоссияВенесуэлаАлександр НовакМоскваPDVSA
 
 
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