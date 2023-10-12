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Новак обсудил с вице-главой Венесуэлы подготовку визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 12.10.2023
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18:03 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/novak-1902338312.html
Новак обсудил с вице-главой Венесуэлы подготовку визита Мадуро в Россию
Новак обсудил с вице-главой Венесуэлы подготовку визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 12.10.2023
Новак обсудил с вице-главой Венесуэлы подготовку визита Мадуро в Россию
Вице-премьер России Александр Новак на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес обсудил подготовку визита президента страны Николаса Мадуро в Россию, РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:03
2023-10-12T18:03
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес обсудил подготовку визита президента страны Николаса Мадуро в Россию, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "На площадке форума Александр Новак встретился... с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес... Александр Новак поблагодарил ее за поддержку позиции России в политической сфере. Стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовых проектах на территории республики и подготовку визита Президента страны Николаса Мадуро в Россию", - говорится в сообщении.
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цены на нефть, венесуэла, россия, александр новак, николас мадуро, делси родригес
Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Александр Новак, Николас Мадуро, Делси Родригес
Новак обсудил с вице-главой Венесуэлы подготовку визита Мадуро в Россию

Новак обсудил с вице-президентом Венесуэлы подготовку визита Мадуро в РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Александр Новак
 Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес обсудил подготовку визита президента страны Николаса Мадуро в Россию, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"На площадке форума Александр Новак встретился... с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес... Александр Новак поблагодарил ее за поддержку позиции России в политической сфере. Стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовых проектах на территории республики и подготовку визита Президента страны Николаса Мадуро в Россию", - говорится в сообщении.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Вчера, 17:53
 
Цены на нефтьВенесуэлаРоссияАлександр НовакНиколас МадуроДелси Родригес
 
 
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