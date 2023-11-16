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Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы - РИА Новости, 16.11.2023
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14:23 16.11.2023 (обновлено: 14:27 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы - РИА Новости, 16.11.2023
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы
Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:23
2023-11-16T14:27
экономика
технологии
венесуэла
москва
сергей лавров
платежная система "мир"
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. &quot;Сегодня платформа &quot;Мир&quot; позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты &quot;Мир&quot;, почти 40%&quot;, - сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Он отметил, что на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100% пунктов продаж можно оплачивать с помощью карт "Мир".
https://ria.ru/20231114/mir-1909394411.html
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экономика, технологии, венесуэла, москва, сергей лавров, платежная система "мир"
Экономика, Технологии, Венесуэла, Москва, Сергей Лавров, Платежная система "Мир"
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы

Иван Хиль Пинто: система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.
«

"Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "Мир", почти 40%", - сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он отметил, что на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100% пунктов продаж можно оплачивать с помощью карт "Мир".
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ЭкономикаТехнологииВенесуэлаМоскваСергей ЛавровПлатежная система "Мир"
 
 
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