https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html

Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы

Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы - РИА Новости, 16.11.2023

Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы

Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:23

2023-11-16T14:23

2023-11-16T14:27

экономика

технологии

венесуэла

москва

сергей лавров

платежная система "мир"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "Мир", почти 40%", - сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Он отметил, что на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100% пунктов продаж можно оплачивать с помощью карт "Мир".

https://ria.ru/20231114/mir-1909394411.html

венесуэла

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, венесуэла, москва, сергей лавров, платежная система "мир"