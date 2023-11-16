https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы - РИА Новости, 16.11.2023
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы
Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:23
2023-11-16T14:23
2023-11-16T14:27
экономика
технологии
венесуэла
москва
сергей лавров
платежная система "мир"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "Мир", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "Мир", почти 40%", - сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Он отметил, что на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100% пунктов продаж можно оплачивать с помощью карт "Мир".
https://ria.ru/20231114/mir-1909394411.html
венесуэла
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_b3f6ea66fa750ab7435b1701efdf90d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, венесуэла, москва, сергей лавров, платежная система "мир"
Экономика, Технологии, Венесуэла, Москва, Сергей Лавров, Платежная система "Мир"
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы
Иван Хиль Пинто: система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы