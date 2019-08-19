Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T16:57Z
https://ria.ru/20190819/1557643923.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155115/50/1551155064_0:153:2853:1757_1036x0_80_0_0_797ce8575ec4bed381dcc902e75b2536.jpg
РИА Новости

Вице-президент Венесуэлы прибыла в Москву

16:57 19.08.2019
354
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время пребывания в России проведет целый ряд встреч, ее сопровождает делегация министров и чиновников из финансово-экономической сферы, говорится в сообщении ее администрации.
"Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Москву с целью продолжить укрепление отношений дружбы и кооперации между двумя странами", - отмечает администрация.
Вместе с Родригес в Москву приехали министр экономики и финансов, вице-президент Центрального банка страны, замглавы МИД по делам Европы.
"Во время своего визита вице-президент проведет различные встречи в рамках укрепления соглашений в различных отраслях", - говорится в сообщении.
Банкноты номиналом 1 доллар США
Вчера, 06:50РИА Новости
СМИ назвали крупнейших должников России
Ранее в понедельник в департаменте информации и печати российского МИД РИА Новости сообщили, что на 21 августа запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве также назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Вчера, 08:00РИА Новости
Обратный эффект: Россия заработала миллиард долларов на санкциях США
1800000
Обсудить 0
Делси РодригесСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
РИА
Новости
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Деньги
Рост российской экономики в июле ускорился до 1,7%
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Лента
новостей
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Здание Генеральной прокуратуры Украины
В кабинете заместителя генпрокурора Украины нашли "жучки"
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Медузу" уведомили о необходимости удалить информацию о наркотиках
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния