Вице-президент Венесуэлы прибыла в Москву

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время пребывания в России проведет целый ряд встреч, ее сопровождает делегация министров и чиновников из финансово-экономической сферы, говорится в сообщении ее администрации.
"Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Москву с целью продолжить укрепление отношений дружбы и кооперации между двумя странами", - отмечает администрация.
Вместе с Родригес в Москву приехали министр экономики и финансов, вице-президент Центрального банка страны, замглавы МИД по делам Европы.
"Во время своего визита вице-президент проведет различные встречи в рамках укрепления соглашений в различных отраслях", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в департаменте информации и печати российского МИД РИА Новости сообщили, что на 21 августа запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве также назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.