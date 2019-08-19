Вице-президент Венесуэлы прибыла в Москву

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время пребывания в России проведет целый ряд встреч, ее сопровождает делегация министров и чиновников из финансово-экономической сферы, говорится в сообщении ее администрации.

"Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Москву с целью продолжить укрепление отношений дружбы и кооперации между двумя странами", - отмечает администрация.

Вместе с Родригес в Москву приехали министр экономики и финансов, вице-президент Центрального банка страны, замглавы МИД по делам Европы.

"Во время своего визита вице-президент проведет различные встречи в рамках укрепления соглашений в различных отраслях", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в департаменте информации и печати российского МИД РИА Новости сообщили, что на 21 августа запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.