https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

Группа БРИКС

Группа БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Группа БРИКС

БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T02:40

2024-10-22T02:40

2024-10-22T02:40

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россия

брикс

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БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в феврале 2011 года группа стала носить название БРИКС (BRICS). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. В настоящее время страны БРИКС занимают свыше 30% земной суши и представляют 45% мирового населения. На них приходится 25% мировой торговли и 28% мирового ВВП (в номинальном выражении или более трети мирового ВВП по ППС).По прогнозам, к 2028 году ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности будет составлять порядка 37% от общемирового, в то время как страны G7 просядут до 27%. Наряду с этим на страны БРИКС приходится более 40% мировой добычи нефти и 36% мировой добычи природного газа. Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами.Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности. В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР), в 2019 году в столице Бразилии.В 2021 и в 2022 году саммиты БРИКС проходили в формате видеоконференции под председательством Индии и Китая соответственно. Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные, а также нацеленные на устойчивое развитие стран-членов БРИКС проекты (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов). В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса. По состоянию на конец 2023 года по линии НБР одобрено более 90 проектов на общую сумму 32,3 миллиарда долларов.В 2018 году состоялось открытие Африканского регионального центра НБР в ЮАР; в 2019, 2020 и 2022 годах аналогичные структуры были учреждены в Бразилии, России и Индии.В соответствии с решением лидеров стран БРИКС НБР приступил к расширению состава акционеров. В 2022 году новыми членами Банка стали Бангладеш и ОАЭ, в марте 2023 года – Египет. По завершении внутригосударственных процедур членство в Банке оформит Уругвай.За последнее десятилетие БРИКС превратился в многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон.Входящие в объединение государства являются влиятельными участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству), МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), Афросоюз, САДК (Сообщество развития Юга Африки) и др.).Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом.Ежегодно проходит более сотни встреч, из которых порядка 20 – министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В целях координации текущей работы объединения функционирует институт национальных шерп/су-шерп.22-24 августа 2023 года очередной саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге (ЮАР). На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.В саммите БРИКС также приняли участие 55 африканских стран, 18 из которых были представлены на саммите президентами этих стран, шесть – премьер-министрами, семь – главами МИД. Итоговая декларация содержит 94 пункта. В документе страны БРИКС отметили, что рассматривают ООН как "краеугольный камень" международной системы, однако назрела необходимость ее реформы, а также расширения представительства развивающихся стран в Совете Безопасности ООН. Лидеры БРИКС также заявили о необходимости использования альтернативных платежных систем и мер по усилению макроэкономической координации по углублению сотрудничества в экономике. БРИКС выступила за усиление политического сотрудничества внутри объединения на фоне обозначившихся новых глобальных рисков и угроз. Страны БРИКС также выступили за укрепление механизма нераспространения оружия массового поражения, а также призвали к укреплению механизмов разоружения и нераспространения, которые предусмотрены "Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении". Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину (президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров стран БРИКС об отказе страны от присоединения к группе), Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Лидеры БРИКС также решили подготовить к следующему саммиту список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы.С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России.Девиз российского года в БРИКС: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". XVI саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября под председательством президента России Владимира Путина. Это будет первый саммит после расширения БРИКС. Девять стран-членов БРИКС будут представлены на высшем уровне, десятая - Саудовская Аравия - направит министра иностранных дел.По приглашению России в саммите примут участие лидеры стран СНГ. Приглашены также представители тех государства, которые в настоящее время председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. В саммите также традиционно примут участие генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, президент Нового банка развития.В ходе председательства России велась работа по согласованию модальности категории государства-партнерства БРИКС. Число желающих подключиться в той или иной форме к сотрудничеству с организацией постоянно растет, и сейчас получено 34 обращения от государств на этот счет. Однако, как отметил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, единого подхода по поводу дальнейшего расширения БРИКС в организации нет.Саммит в Казани будет состоять из двух частей. Первая – это встречи, заседания именно стран-членов БРИКС, которые пройдут 22 и 23 октября. Они будут посвящены теме, обозначенной в девизе - укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Вторая часть саммита – это заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич" – мероприятия пройдут с 23 по 24 октября. Главная тема - "БРИКС и глобальный юг: совместное строительство лучшего мира".Важной частью саммита станут двусторонние встречи. У президента России Владимира Путина запланировано более 20 двусторонних переговоров.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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