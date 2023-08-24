https://ria.ru/20230824/briks-1891919286.html
В БРИКС пригласят шесть новых стран
В БРИКС пригласят шесть новых стран - РИА Новости, 24.08.2023
В БРИКС пригласят шесть новых стран
Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:55
2023-08-24T10:55
2023-08-24T13:27
в мире
брикс
аргентина
египет
иран
сирил рамафоса
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса."Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.Они станут членами организации с 1 января следующего года.
https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, аргентина, египет, иран, сирил рамафоса
В мире, БРИКС, Аргентина, Египет, Иран, Сирил Рамафоса
В БРИКС пригласят шесть новых стран
Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия войдут в БРИКС в 2024
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.
Они станут членами организации с 1 января следующего года.
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