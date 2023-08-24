https://ria.ru/20230824/briks-1891919286.html

В БРИКС пригласят шесть новых стран

В БРИКС пригласят шесть новых стран - РИА Новости, 24.08.2023

В БРИКС пригласят шесть новых стран

Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:55

2023-08-24T10:55

2023-08-24T13:27

в мире

брикс

аргентина

египет

иран

сирил рамафоса

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса."Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.Они станут членами организации с 1 января следующего года.

https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html

аргентина

египет

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, брикс, аргентина, египет, иран, сирил рамафоса