Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 23.08.2023 (обновлено: 13:22 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/briks-1891727917.html
Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани
Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани - РИА Новости, 23.08.2023
Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани
Россия как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:02
2023-08-23T13:22
россия
брикс
казань
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891706377_0:89:3032:1795_1920x0_80_0_0_3275f94bb80f217fe73edb2b18ec8477.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин."В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России... Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам, добавил он.
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891706377_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_90069535eb62d2809d772a50bb2c1d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брикс, казань, владимир путин
Россия, БРИКС, Казань, Владимир Путин
Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

Путин: Россия собирается провести саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России... Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.
Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам, добавил он.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
РоссияБРИКСКазаньВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала