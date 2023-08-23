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Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани - РИА Новости, 23.08.2023

Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

Россия как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:02

2023-08-23T13:02

2023-08-23T13:22

россия

брикс

казань

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия как председатель в БРИКС в следующем году, намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин."В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России... Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам, добавил он.

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россия, брикс, казань, владимир путин