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Россия будет укреплять многосторонность как страна-председатель БРИКС - РИА Новости, 10.01.2024
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11:29 10.01.2024 (обновлено: 13:51 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/rossiya-1920468711.html
Россия будет укреплять многосторонность как страна-председатель БРИКС
Россия будет укреплять многосторонность как страна-председатель БРИКС - РИА Новости, 10.01.2024
Россия будет укреплять многосторонность как страна-председатель БРИКС
В начале 2024 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС, которое пройдет под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:29
2024-01-10T13:51
россия
египет
иран
антон кобяков
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В начале 2024 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС, которое пройдет под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита, БРИКС теперь включает 10 государств. К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Главным событием станет саммит глав государств, который состоится в октябре в Казани, говорится в сообщении. "БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности", – говорится в обращении президента Российской Федерации, опубликованном на сайте Кремля. Важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021–2024 годы. Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах, отметили в пресс-службе фонда. Кроме того, особое внимание будет уделено дальнейшему углублению диалога и взаимодействия в области культуры, спорта, молодежных обменов. "Как отмечено в обращении президента России, в общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Сегодня ведется комплексная подготовка каждого события. Насыщенный календарь мероприятий требует широкого спектра знаний и опыта: детально прорабатывается готовность площадок, логистика, информационное обеспечение участников встреч. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности каналов информирования и системе защиты данных, а также использованию отечественного программного обеспечения. У нас высокие ожидания в связи с председательством России в БРИКС в 2024 году. Убежден, что все мероприятия пройдут на высоком организационном уровне", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий председательства России в объединении БРИКС Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. Оператором мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году выступает фонд "Росконгресс", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231225/forum-1917871831.html
https://radiosputnik.ru/20240110/ekonomika-1920440686.html
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россия, египет, иран, антон кобяков, фонд "росконгресс"
Россия, Египет, Иран, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс"

Россия будет укреплять многосторонность как страна-председатель БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В начале 2024 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС, которое пройдет под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита, БРИКС теперь включает 10 государств. К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Главным событием станет саммит глав государств, который состоится в октябре в Казани, говорится в сообщении.
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"БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности", – говорится в обращении президента Российской Федерации, опубликованном на сайте Кремля.
Важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021–2024 годы. Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах, отметили в пресс-службе фонда.
Кроме того, особое внимание будет уделено дальнейшему углублению диалога и взаимодействия в области культуры, спорта, молодежных обменов.
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"Как отмечено в обращении президента России, в общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Сегодня ведется комплексная подготовка каждого события. Насыщенный календарь мероприятий требует широкого спектра знаний и опыта: детально прорабатывается готовность площадок, логистика, информационное обеспечение участников встреч. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности каналов информирования и системе защиты данных, а также использованию отечественного программного обеспечения. У нас высокие ожидания в связи с председательством России в БРИКС в 2024 году. Убежден, что все мероприятия пройдут на высоком организационном уровне", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий председательства России в объединении БРИКС Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Оператором мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году выступает фонд "Росконгресс", добавили в пресс-службе.
 
РоссияЕгипетИранАнтон КобяковФонд "Росконгресс"
 
 
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